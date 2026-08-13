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स्कूली छात्र की मौत के मामले में FIR पर संचालक और व्यवस्थापक हिरासत में, अभिभावक संघ आया सामने

संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि स्कूल परिसर में किसी छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन की पहली जिम्मेदारी तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना और जरूरत पड़ने पर बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाना है. ऐसे में पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने क्या कदम उठाए और उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कितना समय लगा.

समय पर मेडिकल सुविधा नहीं मिलने का आरोप: एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि स्कूल में तत्काल चिकित्सा सुविधा अथवा उचित प्राथमिक उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. छात्र को समय रहते अस्पताल पहुंचाने को लेकर भी गंभीर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में स्कूल प्रशासन के जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है.

सीसीटीवी फुटेज में छात्र की स्थिति दिखाई देने का दावा: शिकायत में स्कूल के सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख किया गया है. शिकायतकर्ता के अनुसार, फुटेज में छात्र की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही थी. इसी आधार पर घटना के दौरान स्कूल प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की जांच की मांग की गई है. संघ का कहना है कि घटना के समय के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए, ताकि छात्र की तबीयत बिगड़ने से लेकर उसे चिकित्सा सुविधा मिलने तक के पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सके.

लंच के बाद बिगड़ी छात्र की तबीयत: संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू के अनुसार, एफआईआर में दर्ज शिकायत में बताया गया है कि 12 अगस्त को लंच टाइम के दौरान 12वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाई थी. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. छात्र को स्कूल के रेस्ट रूम में रखा गया. शिकायत के मुताबिक, छात्र काफी समय तक रेस्ट रूम में रहा और इस दौरान उसकी हालत लगातार गंभीर होती गई.

जयपुर: झोटवाड़ा स्थित एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. झोटवाड़ा थाना पुलिस ने स्कूल संचालक अमित कुमावत और व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह को हिरासत में लिया है. पुलिस ने 13 अगस्त को एफआईआर संख्या 0551/2026 दर्ज की है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक कमलेश कुमार सैनी को सौंपी गई है.

पढ़ें: अमायरा मृत्यु प्रकरण: संयुक्त अभिभावक संघ ने की घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

कैंटीन की पेटीज और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल की मांग: संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि यह केवल एक छात्र की मौत का मामला नहीं है, बल्कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी व्यवस्था, कैंटीन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्कूल प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है. उन्होंने मांग की कि स्कूल की कैंटीन में उपलब्ध पेटीज और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएं और उन्हें अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाए. इसके साथ ही घटना के समय मौजूद स्कूल कर्मचारियों, कैंटीन संचालक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जाएं.

स्कूल की मेडिकल व्यवस्था की जांच की मांग: संघ ने स्कूल में मेडिकल रूम, फर्स्ट एड, प्रशिक्षित स्टाफ और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति की भी जांच कराने की मांग की है. संघ के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक स्कूल में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्पष्ट व्यवस्था और प्रोटोकॉल होना जरूरी है. संघ ने मांग की है कि घटना के समय स्कूल प्रशासन, कैंटीन संचालक और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए. यदि जांच में छात्र को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.

शिक्षा विभाग से स्कूल का तत्काल निरीक्षण कराने की मांग: संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग से स्कूल की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का तत्काल निरीक्षण कराने की मांग की है. संघ ने प्रदेश के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में मेडिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल, फर्स्ट एड और आपात स्थिति में छात्रों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की मांग भी की है.

'हर मिनट महत्वपूर्ण, केवल FIR दर्ज होना पर्याप्त नहीं': अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि स्कूल अभिभावकों से फीस लेने वाली केवल शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाला स्थान भी है. स्कूल परिसर में किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर हर मिनट महत्वपूर्ण होता है. इसलिए इस मामले में केवल एफआईआर दर्ज होना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के प्रत्येक पहलू को निष्पक्षता से सामने लाया जाना चाहिए. यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. संयुक्त अभिभावक संघ ने पुलिस और शिक्षा विभाग से मामले की जांच में पारदर्शिता बरतने की मांग की है. संघ का कहना है कि छात्र के परिवार को न्याय दिलाने के साथ-साथ प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश लागू किए जाने चाहिए.

माता-पिता ने भी लगाया आरोप: प्रिंस सोनी की मां निर्मला सोनी ने भावुक होते हुए ईटीवी भारत को बताया कि उनके बेटे की जान स्कूल की लापरवाही के कारण नहीं बच सकी. पूरे घटनाक्रम को बयां करते हुए उनके आंसू निकल आए. उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन किस तरह से गंभीर हालत में होने के बावजूद प्रिंस को कैंपस में ही लेटाए रखा और नजदीक में अस्पताल होने के बावजूद ही उसे इलाज के लिए नहीं लेकर गए. प्रिंस की मां ने बताया कि वह घर पर नाश्ता करने के बाद ही स्कूल जाया करता था और सामान्य कैंटीन से कुछ नहीं खाया करता था, लेकिन उस दिन को लेकर वह काफी निराश है.

वहीं के प्रिंस के पिता अमित सोनी का कहना है कि स्कूल वालों ने प्रिंस की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चार बार कॉल किया. इस दौरान वह किसी काम से चौड़ा रास्ता गए हुए थे. पहले दो बार में उन्हें स्कूल में प्रिंस के बेहोश होने की और ज्यादा तबीयत खराब होने की जानकारी नहीं दी. तीसरे फोन पर उन्हें प्रिंस के बेहोश होने के लिए बताया गया और चौथी बार कॉल करके कहा गया कि वह फोर व्हीलर लेकर स्कूल आएं. जबकि स्कूल स्वयं अपने स्तर पर इस व्यवस्था को कर सकता था. उनका आरोप है कि स्कूल में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण आज उनका बेटा उनके पास नहीं है.