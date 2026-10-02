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प्रशासन की टीम ने रांची में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया, सुरक्षा-यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर पूजा समितियों को दिए निर्देश

रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करते डीसी, एसएसपी व अन्य अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को रांची में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में सुगम यातायात को लेकर पूजा समितियों को कई निर्देश दिए. टीम में शामिल उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन और अन्य अधिकारियों ने शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पंडालों की संरचना से लेकर अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली.