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प्रशासन की टीम ने रांची में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया, सुरक्षा-यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर पूजा समितियों को दिए निर्देश

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य

Ranchi DC inspected Puja pandals
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करते डीसी, एसएसपी व अन्य अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
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रांची: जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को रांची में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में सुगम यातायात को लेकर पूजा समितियों को कई निर्देश दिए. टीम में शामिल उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन और अन्य अधिकारियों ने शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पंडालों की संरचना से लेकर अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली.

इन पूजा पंडालों का किया निरीक्षण

प्रशासनिक टीम ने आरआर स्पोर्टिंग क्लब, बकरी बाजार, राजस्थान मित्र मंडल, ओसीसी क्लब, जिला स्कूल रामलाला, चंद्रशेखर क्लब, कोकर, बूटी मोड़, चुटिया, हरमू पंच मंदिर और हरमू बाईपास रोड स्थित सत्य अमर लोक पूजा पंडाल का जायजा लिया. अधिकारियों ने पूजा समितियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया.

Durga Puja pandals in Ranchi
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करते डीसी, एसएसपी व अन्य अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रशासन की टीम ने परखी तैयारी

निरीक्षण में पंडाल के प्रवेश और निकास मार्ग, फायर फाइटिंग सिस्टम, विद्युत तारों की स्थिति, सीसीटीवी, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और स्वच्छता समेत कई बिंदुओं की जांच की गई. प्रशासन ने महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश-निकास की व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग को अवरोधमुक्त रखने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती का निर्देश दिया.

Durga Puja pandals in Ranchi
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करते डीसी, एसएसपी व अन्य अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पूजा समितियों के सदस्यों से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था रखने को कहा गया है. पंडाल परिसर में ज्वलनशील या जोखिम वाले सामान को लेकर भी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. समितियों से कहा गया कि किसी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस-प्रशासन को दें.

Durga Puja pandals in Ranchi
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करते डीसी, एसएसपी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस

डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडालों तक पहुंचेंगे. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. फायर सेफ्टी, बिजली, प्रवेश-निकास और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पहले से दुरुस्त रखी जाए. जिला प्रशासन और पुलिस के साथ पूजा समितियां लगातार समन्वय में रहें, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके. श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Durga Puja pandals in Ranchi
दुर्गा पूजा समिति के सदस्य से जानकारी लेते डीसी. (फोटो-ईटीवी भारत)

यातायात व्यवस्था को लेकर दिए कई निर्देश

प्रशासन ने पूजा समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों के संपर्क नंबर संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के पास उपलब्ध कराने को कहा है. यातायात व्यवस्था को लेकर समितियों को ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय रखने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूजा के दौरान सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, भीड़ और यातायात प्रबंधन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.

Durga Puja pandals in Ranchi
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करते डीसी, एसएसपी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

निरीक्षण में ये अधिकारी थे शामिल

निरीक्षण के दौरान ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, एसपी ट्रैफिक राकेश सिंह, एसपी सिटी पारस राणा, एसडीओ सदर कुमार रजत, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, एडीएम धनंजय कुमार, अपर नगर आयुक्त संजय कुमार समेत पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. प्रशासन ने समितियों और श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अनुशासित तरीके से पूजा आयोजन में सहयोग की अपील की.

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