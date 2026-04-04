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गढ़वा शहर में चल रहा था अवैध बूचड़खाना, प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में अवशेष बरामद

गढ़वाः प्रशासन की टीम ने शनिवार को गढ़वा शहर में अवैध रूप से संचालित बूचड़खाने में छापेमारी की. एसडीएम संजय पांडेय और एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में भारी सुरक्षा के बीच छापेमारी की गई. इस दौरान ढाई सौ पशुओं की खाल और प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया. प्रशासन की टीम ने मौके पर ही खाल और मांस को नष्ट कर दिया. साथ ही अवैध बूचड़खाने को जमींदोज कर दिया. हालांकि इस दौरान बूचड़खाना संचालक मौके से फरार था.

एसडीएम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई थी. जिसमें पशुपालन पदाधिकारी, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी, सदर थाने की पुलिस शामिल थी.

जानकारी देते एसडीएम संजय पांडेय और एसडीपीओ नीरज कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ऊंचरी मोहल्ला में चल रहा था अवैध बूचड़खाना

यह बूचड़खाना गढ़वा शहर के ऊंचरी मोहल्ला में संचालित है. टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां के हालात देखकर दंग रह गई. दो अवैध रूप से बने टिन शेड के कमरों में कई सबूत मिले. चारों तरफ पशुओं की हड्डियां, खाल और प्रतिबंधित मांस नजर आ रहा था. प्रशासन की टीम ने एक घंटे तक सर्च अभियान चलाया.

जांच के लिए नमूनों को भेजा गया

मौके पर मौजूद जिला पशुपालन पदाधिकारी ने प्रारंभिक जांच कर प्रथम दृष्टिया पुष्टि की. जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई. बरामद अवशेषों को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वीडियोग्राफी कराते हुए जमीन में गाड़कर निस्तारित किया गया है और नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है.