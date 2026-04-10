अचानक से लोहरदगा सदर अस्पताल में दनादन घुसने लगी प्रशासनिक गाड़ियां, मच गया हड़कंप, जानें क्या है पूरा माजरा
लोहरदगा सदर अस्पताल में अचानक प्रशासन की टीम पहुंच गई. टीम ने एक घंटे तक अस्पताल में जांच की.
Published : April 10, 2026 at 3:43 PM IST
लोहरदगा: किसी को कुछ समझ में नहीं आया. अचानक से गाड़ियों का काफिला दनादन सदर अस्पताल परिसर में घुसने लगा. पुलिस कर्मियों ने सदर अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश द्वार बंद नहीं हुआ. इसके बाद वहां पर 5-6 पुलिस वाले खड़े हो गए. ना तो किसी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था और ना ही किसी को अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा था. हालत ऐसी थी कि मरीजों को भी काफी पूछताछ के बाद अंदर जाने दिया जा रहा था. अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों में हड़कंप मच गया था. किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है.
प्रशासन की टीम पहुंची सदर अस्पताल
दरअसल, लोहरदगा डीसी डॉ. ताराचंद, डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा सहित आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के वाहन और पुलिस वाहन दनादन सदर अस्पताल के अंदर पहुंच गए. रात के अंधेरे में जब प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंची तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया. यहां तक कि मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी. लगभग एक घंटे तक प्रशासन की टीम सदर अस्पताल के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर जांच करती रही.
डॉक्टर के चेंबर से लेकर ओपीडी, इंडोर, अलग-अलग वार्ड और विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई. सदर अस्पताल परिसर में खड़ी दो-तीन मोटरसाइकिल को भी पुलिस वाले उठा ले गए. जबकि यह मोटरसाइकिल सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के थे. ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासनिक अधिकारी वहां कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. लगभग 1 घंटे की जांच पड़ताल के बाद प्रशासन की टीम वहां से चली गई, लेकिन किसी को भी स्पष्ट रूप से मालूम नहीं था कि आखिर यहां पर हुआ क्या है.
सिविल सर्जन ने दी जानकारी
वहीं जब इस संबंध में लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप से पूछा गया तो उनका कहना था कि प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल से निजी अस्पताल के एजेंट मरीजों को उठाकर ले जाते हैं. शायद इसी वजह से जांच की गई. हालांकि यहां पर कुछ भी नहीं मिला. सभी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे. इसके अलावा अस्पताल कर्मी भी मौके पर मौजूद थे.
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