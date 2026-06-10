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हुर्रगुवाली पंचायत पहुंचा प्रशासनिक अमला, बीजापुर के किसानों को मिली हिदायत

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने PMGSY के तहत चल रहे योजनाओं की समीक्षा की.

Chaupal in Bijapur
नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 2:04 PM IST

4 Min Read
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बीजापुर: कभी बम धमाकों और गोलियों की गूंज से जाना जाने वाला भैरमगढ़ अब विकास के कामों से पहचाना जाने लगा है. माओवादियों के डर से जिन गांवों में अफसर कभी जाने से कतराते थे, आज उन गांवों में प्रशासनिक अमला पहुंचकर किसानों के साथ बैठक कर रहा है. मंगलवार को बीजापुर का प्रशासनिक अमला नदी पार कर भैरमगढ़ के नुगुर गांव के हुर्रगुवाली पंचायत पहुंचा.

नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी

इस प्रशासनिक अमले में कलेक्टर विश्वदीप और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे शामिल थीं. गांव वालों के साथ चौपाल में बैठक कर अफसरों ने गांव और उनके इलाके के विकास कार्यों पर चर्चा की. अफसरों को अपने बीच पाकर गांव वालों ने भी सड़क, आवास, धान खरीदी, शिक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा. कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि गांव में शासन की योजनाओं को पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है.

Chaupal in Bijapur
नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)
Chaupal in Bijapur
नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)

शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है: विश्वदीप, कलेक्टर, बीजापुर

PMGSY और आंगनबाड़ी सुविधाओं की ली जानकारी

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सके और विकास को गति मिल सके. बैठक में ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केतूलनार में धान खरीदी केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. साथ ही नदी के इस पार से धान उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों ने ग्रामीणों को ठोस आश्वासन दिया.

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नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)
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नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)

धान किसानों से अपील

कलेक्टर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान बेचने के लिए बिचौलिए से संपर्क मत करें. धान खरीदी केंद्र पर जाएं सीधे अपना धान तय समर्थन मूल्य पर बेचें. अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी एवं 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है. अधिकारियों ने किसानों को बताया कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सोलर ड्यूल पंप की मदद लेनी चाहिए. किसानों को समय पर उर्वरक उठाव करने तथा एग्रीस्टैक पंजीयन कराने के लिए भी प्रेरित किया गया. कलेक्टर ने बताया कि आधुनिक तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और लागत भी कम आएगी.

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नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)
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नदी पार कर भैरमगड़ पहुंचे कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)

शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा

शिक्षा और पोषण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने स्कूल भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. इस दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सर्वे में शामिल होने और पात्रता के अनुसार आवास निर्माण कराने की जानकारी दी गई. साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत डबरी एवं गौशाला निर्माण जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया. अधिकारियों ने ग्रामीणों से सूअर पालन, बकरी पालन और अन्य आजीविका गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने पर जोर दिया गया.

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