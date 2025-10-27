हिमाचल में 7 HAS ऑफिसर की ट्रांसफर, जानें किसको कहां मिली नई नियुक्ति?
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाने से पहले सीएम सुक्खू ने हिमाचल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं.
Published : October 27, 2025 at 3:29 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 3:53 PM IST
शिमला: बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया है. इस बारे में सोमवार (27 अक्टूबर को) को 7 एचएएस (HAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां देने के आदेश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार की ओर से जारी इन आदेशों के मुताबिक इन HAS अधिकारियों को अतिरिक्त एसडीएम सहित अन्य विभागों में नई नियुक्ति दी है. प्रदेश के मुख्य सचिव की आर से जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे.
किस अधिकारी को कहां मिली नई नियुक्ति?
प्रदेश सरकार ने जिन सात HAS अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किए हैं. उन्हें साथ में नई जिम्मेवारी भी सौंपी गई है. इसमें वर्ष (2024) के HAS अधिकारी SDM चुराह, तिस्सा, जिला चंबा अंकुर ठाकुर को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, बद्दी, जिला सोलन के पद पर नई नियुक्ति दी गई है. इसी तरह से वर्तमान में नियुक्ति का इंतजार कर रहे (2025) के HAS अधिकारी अजय कुमार सिंह को सहायक आयुक्त, उपायुक्त, लाहौल एवं स्पीति, केलांग, जिला लाहौल एवं स्पीति के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे इस पद पर वर्ष (2025) की HAS अधिकारी कल्याणी गुप्ता को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे.
वहीं, वर्तमान में नियुक्त का इंतजार कर रहे (2025) के HAS अधिकारी विवेक कुमार नेगी वर्तमान में नियुक्ति को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क शिमला में लगाया गया है. वे इस पद पर से संजय कुमार सहायक बंदोबस्त अधिकारी, शिमला, जिला शिमला को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे.
राजेश कुमार होंगे SDM भरमौर
प्रदेश सरकार ने वर्तमान में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे वर्ष (2025) के HAS अधिकारी राजेश कुमार को SDM भरमौर, जिला चंबा का नया दायित्व सौंपा है. वे कुलबीर सिंह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सह-परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी, भरमौर, जिला चंबा को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे. इसके अलावा सरकार ने वर्तमान में नियुक्ति का इंतजार कर रहे वर्ष (2025) के HAS अधिकारी जगदीश चंद को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, काजा, जिला लाहौल और स्पीति के पद पर नियुक्त किया है. वे इस पद पर शिखा SDM काजा, जिला लाहौल और स्पीति, को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे.
हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने वर्तमान में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे वर्ष (2025) के HAS अधिकारी चेतन चौहान को SDM चुराह, तिस्सा, जिला चंबा के पद पर नई नियुक्ति दी है. इसके अलावा सरकार ने वर्तमान में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे वर्ष (2025) HAS अधिकारी संजीत शर्मा को सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अर्की, जिला सोलन के पद पर नियुक्त किया है. वे नरेंद्र कुमार-II सहायक बंदोबस्त अधिकारी, सोलन, जिला सोलन को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे.
