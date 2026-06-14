नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और निरीक्षकों का तबादला, यहां देखिए पूरी लिस्ट
आदेश में स्पष्ट निर्देश है, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 2:28 PM IST
रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ने प्रशासनिक नजरिए से नगरीय निकायों में एक बड़ा फेरबदल किया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य के 18 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है. उप सचिव भगवत जायसवाल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO), राजस्व निरीक्षकों और सहायक वर्ग के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर भेज दिया गया है.
आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका वेतन आहरित नहीं किया जा सकेगा.
नगरपालिका 'ख' वर्ग के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO) के तबादले
- अरुण कुमार ध्रुव: रायपुर नगर निगम के जोन आयुक्त पद पर कार्यरत अरुण कुमार ध्रुव (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) का स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगरपालिका दन्तेवाड़ा के लिए किया गया है.
- रोहित कुमार साहू: कवर्धा नगरपालिका में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे रोहित कुमार साहू (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) को अब नई जिम्मेदारी सौंपते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर नगर पंचायत धमधा भेजा गया है.
- राजेश गुप्ता: दीपका नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेश गुप्ता (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) का प्रशासनिक फेरबदल के तहत ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगरपालिका गौरेला की कमान सौंपी गई है.
- सचिन गुप्ता: नगर पंचायत बेरला में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत सचिन गुप्ता (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) को शासन द्वारा स्थानांतरित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगरपालिका कोण्डागांव में पदस्थ किया गया है.
- शीतल चन्द्रवंशी: नगरपालिका आरंग की मुख्य नगरपालिका अधिकारी शीतल चन्द्रवंशी (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) का तबादला शासन द्वारा कर दिया गया है, वे अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तौर पर नगरपालिका चाँपा में अपनी सेवाएं देंगी.
- नेतराम रत्नेश: नगर पंचायत धमधा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ नेतराम रत्नेश (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) का विभाग ने ट्रांसफर कर दिया है, उन्हें अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगरपालिका दीपका भेजा गया है.
- नारायण साहू: गौरेला नगरपालिका में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत नारायण साहू (मु.न.पा.अ. 'ख' वर्ग) को प्रशासनिक फेरबदल के तहत स्थानांतरित कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगरपालिका कवर्धा की जिम्मेदारी दी गई है.
नगरपालिका 'ग' वर्ग के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO) के तबादले
- रामसंजीवन सोनवानी: चांपा नगरपालिका में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे रामसंजीवन सोनवानी (मु.न.पा.अ. 'ग' वर्ग) को शासन ने स्थानांतरित किया है, उन्हें अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगरपालिका आरंग भेजा गया है.
- व्ही.के.एस. पलदास: नगरपालिका दन्तेवाड़ा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्ही.के.एस. पलदास (मु.न.पा.अ. 'ग' वर्ग) का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है, उन्हें अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत भोपालपटनम पदस्थ किया गया है.
- प्रदीप सिंह ठाकुर: नगर पंचायत इंदौरी में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रदीप सिंह ठाकुर (मु.न.पा.अ. 'ग' वर्ग) को स्थानांतरित करते हुए शासन ने उन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत दाढ़ी की नई जिम्मेदारी सौंपी है.
प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और निरीक्षकों की नई पदस्थापना
- देवेश चंदेल: नगरपालिका कोण्डागांव में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत देवेश चंदेल को शासन ने पदोन्नत/प्रभार सौंपते हुए प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत केशकाल में पदस्थ किया है.
- श्रीनिवास द्विवेदी: नगरपालिका कवर्धा में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में कार्यरत श्रीनिवास द्विवेदी को विभाग द्वारा नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे अब प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत इंदौरी का कार्यभार संभालेंगे.
- आशा जंघेल: नगरपालिका जामुल में सहायक वर्ग-02 के पद पर कार्यरत आशा जंघेल का ट्रांसफर कर दिया गया है, शासन ने उन्हें अब प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत उतई भेजा है.
- प्रभाकर शुक्ला: नगर पालिक निगम अंबिकापुर में राजस्व उप निरीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे प्रभाकर शुक्ला को विभाग ने नई पदस्थापना दी है, जिसके तहत वे अब प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत धरमजयगढ़ की कमान संभालेंगे.
- भारतलाल साहू: नगर पंचायत धरमजयगढ़ में प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक भारतलाल साहू का तबादला कर दिया गया है, उन्हें अब प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत बड़ीकरेली भेजा गया है.
- लक्ष्मण सिंह देहारी: नगर पंचायत नयाबाराद्वार में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह देहारी को शासन ने नई जिम्मेदारी दी है, वे अब प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नगर पंचायत बेरला में सेवाएं देंगे.
मूल पद पर वापसी के साथ स्थानांतरित अधिकारी
- राधाचरण तिवारी: नगर पंचायत बम्हिनीडीह में प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में कार्यरत राधाचरण तिवारी (राजस्व निरीक्षक) को शासन ने उनके वर्तमान दायित्व से मुक्त करते हुए नगरपालिका बलौदाबाजार भेजा है, जहां वे अपने मूल पद यानी राजस्व निरीक्षक के रूप में वापस कार्यभार संभालेंगे.
- नामेश्वर कुमार कावडे: नगर पंचायत केशकाल में प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर तैनात नामेश्वर कुमार कावडे (सहायक वर्ग-02) का स्थानांतरण नगरपालिका बड़ेबचेली के लिए किया गया है, जहां वे अब अपने मूल पद यानी सहायक वर्ग-02 के रूप में सेवाएं देंगे.
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