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नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और निरीक्षकों का तबादला, यहां देखिए पूरी लिस्ट

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ने प्रशासनिक नजरिए से नगरीय निकायों में एक बड़ा फेरबदल किया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य के 18 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है. उप सचिव भगवत जायसवाल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO), राजस्व निरीक्षकों और सहायक वर्ग के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर भेज दिया गया है.

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका वेतन आहरित नहीं किया जा सकेगा.