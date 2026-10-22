यूपी में 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, शिव प्रताप शुक्ला समेत कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
जारी सूची के अनुसार, शिव प्रताप शुक्ला, संजय चावला, सिद्धार्थ, अशोक कुमार गुप्ता और विकास सिंह समेत कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:20 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गुरुवार को प्रशासनिक फेरबदल के तहत 14 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं. जारी सूची के अनुसार, शिव प्रताप शुक्ला, संजय चावला, सिद्धार्थ, अशोक कुमार गुप्ता और विकास सिंह समेत कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. साथ ही इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने की निर्देश दिए गए हैं.
शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार, शिव प्रताप शुक्ला को झांसी में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनाती दी गई है. वहीं, संजय चावला को आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से झांसी में इसी पद पर भेजा गया है.
सिद्धार्थ को रायबरेली से आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है, जबकि अशोक कुमार गुप्ता को गोंडा के उपजिलाधिकारी पद से रायबरेली में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है. विकास सिंह को लखनऊ नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद से गोंडा में उपजिलाधिकारी बनाया गया है.
राजीव कुमार शुक्ला को प्रयागराज में अपर नगर आयुक्त के पद से आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है. देवेंद्र प्रताप सिंह को उन्नाव से प्रयागराज में अपर नगर आयुक्त के पद पर भेजा गया है. गौरव श्रीवास्तव को सिद्धार्थनगर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है.
इसके अलावा, संदीप कुमार श्रीवास्तव को इटावा से सिद्धार्थनगर, मनोज प्रकाश को जालौन से इटावा, अंकित शुक्ला को लखनऊ से कानपुर देहात, नरेंद्र सिंह को आजमगढ़ से कानपुर देहात, आत्म स्वरूप श्रीवास्तव को प्रयागराज से सहारनपुर तथा अभिनव रंजन श्रीवास्तव को लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है.
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