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यूपी में 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, शिव प्रताप शुक्ला समेत कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गुरुवार को प्रशासनिक फेरबदल के तहत 14 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं. जारी सूची के अनुसार, शिव प्रताप शुक्ला, संजय चावला, सिद्धार्थ, अशोक कुमार गुप्ता और विकास सिंह समेत कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. साथ ही इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने की निर्देश दिए गए हैं.

शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार, शिव प्रताप शुक्ला को झांसी में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनाती दी गई है. वहीं, संजय चावला को आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से झांसी में इसी पद पर भेजा गया है.

सिद्धार्थ को रायबरेली से आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है, जबकि अशोक कुमार गुप्ता को गोंडा के उपजिलाधिकारी पद से रायबरेली में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है. विकास सिंह को लखनऊ नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद से गोंडा में उपजिलाधिकारी बनाया गया है.