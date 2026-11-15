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यूपी में फिर हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले, शैलेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया फिरोजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी

चार आईएएस अधिकारियों के तबादले. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के धड़ाधड़ ट्रांसफर किए जा रहे हैं. अब तक बड़ी संख्या में IAS अफसरों को इधर से उधर किया जा चुका है और यह सिलसिला अभी भी जारी है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में IAS अधिकारियों के ट्रांसफर का क्रम रविवार को छुट्टी के दिन भी जारी रहा. देर रात एक बार फिर शासन ने चार IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. अभी एक दिन पहले ही 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए थे.

सीनियर IAS अधिकारियों के साथ ही जूनियर IAS अधिकारियों को भी उनके पद से हटकर नई तैनाती दी जा रही है. कई IAS अधिकारियों से अतिरिक्त चार्ज वापस लिया गया है और कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया भी गया है. अब चार IAS अधिकारियों के भी को भी नया दायित्व सौंपा गया है. IAS अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को फिरोजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है.

देखें ट्रांसफर लिस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) IAS अधिकारी प्रतिभा सिंह को फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. IAS अधिकारी सत्रोहन वैश्य को श्रम विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि IAS अधिकारी वंदना त्रिपाठी को अप्रयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पद पर तैनाती दी गई है. इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 नवंबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए थे.