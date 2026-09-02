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45 कार्यपालन अभियंताओं का हुआ तबादला, लोक निर्माण विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.

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लोक निर्माण विभाग ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2026 at 7:33 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. विभाग ने 45 कार्यपालन अभियंताओं (सिविल) का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

1 सितंबर 2026 को जारी हुआ आदेश

नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, कार्यपालन अभियंताओं को प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है. आदेश में विभाग के कई महत्वपूर्ण संभागों और क्षेत्रों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

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लोक निर्माण विभाग ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर सहित कई जगह बदलाव

तबादला सूची में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, महासमुंद, बेमेतरा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हैं. कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के बाद कार्यपालन अभियंता के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है.

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कई अधिकारियों को नए संभागों की जिम्मेदारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क और सेतु संभागों में भी फेरबदल

लोक निर्माण विभाग के सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग और सेतु संभागों में भी अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. कई अधिकारियों को नए संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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कई जिलों के लोक निर्माण विभाग में तबादले (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण और पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी.

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तत्काल प्रभाव से लागू हुए आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 45 कार्यपालन अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां मिली हैं. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए इस फेरबदल पर अब सभी की नजर रहेगी.

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