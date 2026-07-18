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लखनऊ में प्रशासनिक फेरबदल, कई SDM और ACM बदले गए

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की ओर से जारी आदेश के तहत कई उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) और अपर नगर मजिस्ट्रेट (एसीएम) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इस फेरबदल में कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई नए पीसीएस अधिकारियों की लखनऊ में तैनाती की गई है. माना जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं.

डीएम के आदेश के तहत आईएएस अधिकारी साहिल सिंह को बख्शी का तालाब (बीकेटी) के एसडीएम पद से हटाकर सदर एसडीएम बनाया गया है. वहीं, पीसीएस अधिकारी मनोज सिंह, जो अब तक सदर एसडीएम के पद पर कार्यरत थे, उन्हें मलिहाबाद का एसडीएम नियुक्त किया गया है.

प्रयागराज से लखनऊ आए पीसीएस अधिकारी अभिषेक सिंह को सरोजनीनगर का एसडीएम बनाया गया है. इसी तरह, कौशांबी से स्थानांतरित होकर आए पीसीएस अधिकारी आकाश सिंह को मोहनलालगंज एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नगर निगम से लखनऊ प्रशासन में आए पीसीएस अधिकारी आकाश सिंह को बख्शी का तालाब (बीकेटी) का एसडीएम बनाया गया है.