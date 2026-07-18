लखनऊ में प्रशासनिक फेरबदल, कई SDM और ACM बदले गए
कई नए पीसीएस अधिकारियों की लखनऊ में तैनाती, मनोज सिंह मलिहाबाद के एसडीएम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 2:31 PM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की ओर से जारी आदेश के तहत कई उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) और अपर नगर मजिस्ट्रेट (एसीएम) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इस फेरबदल में कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई नए पीसीएस अधिकारियों की लखनऊ में तैनाती की गई है. माना जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं.
डीएम के आदेश के तहत आईएएस अधिकारी साहिल सिंह को बख्शी का तालाब (बीकेटी) के एसडीएम पद से हटाकर सदर एसडीएम बनाया गया है. वहीं, पीसीएस अधिकारी मनोज सिंह, जो अब तक सदर एसडीएम के पद पर कार्यरत थे, उन्हें मलिहाबाद का एसडीएम नियुक्त किया गया है.
प्रयागराज से लखनऊ आए पीसीएस अधिकारी अभिषेक सिंह को सरोजनीनगर का एसडीएम बनाया गया है. इसी तरह, कौशांबी से स्थानांतरित होकर आए पीसीएस अधिकारी आकाश सिंह को मोहनलालगंज एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नगर निगम से लखनऊ प्रशासन में आए पीसीएस अधिकारी आकाश सिंह को बख्शी का तालाब (बीकेटी) का एसडीएम बनाया गया है.
प्रशासनिक फेरबदल में पीसीएस अधिकारी अंकित शुक्ला को सरोजनीनगर एसडीएम के पद से हटाकर एसीएम-5 बनाया गया है. इसके साथ लखनऊ में नई तैनाती पाने वाले पीसीएस अधिकारी रामदेव को एसीएम-1 और पीसीएस अधिकारी प्रदीप कुमार को एसीएम-3 की जिम्मेदारी दी गई है.
लखनऊ में लंबे समय बाद प्रशासनिक स्तर पर एक साथ बड़ा फेरबदल किया गया है. काफी समय बाद एक ही आदेश में पांच पीसीएस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें अलग-अलग तहसीलों में एसडीएम और एसीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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