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हरियाणा में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले गए

हरियाणा में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 15 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों को बदला गया है.

Administrative reshuffle in Haryana portfolios of 15 senior IAS officers reshuffled Vineet Garg Anurag Agarwal
हरियाणा में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 12:22 AM IST

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Updated : April 9, 2026 at 12:34 AM IST

2 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसके तहत 15 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है. गुरुग्राम और करनाल के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.

विनीत गर्ग को मिली ये जिम्मेदारी : आईएएस अधिकारी विनीत गर्ग को एसीएस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग लगाया गया है. अनुराग अग्रवाल को एसीएस इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट लगाया गया है. विजयेंद्र कुमार को एसीएस डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट लगाया गया है. राजीव रंजन को प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉपरेशन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है.

पंकज अग्रवाल को जिम्मेदारी : वहीं पंकज अग्रवाल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्किटेक्चर विभाग में जिम्मेदारी दी गई है. सी जी रजनी kaanthan को कमिश्नर एवं सचिव माइन्स एंड जियोलॉजी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है. जी गणेशन को चेयरमेन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कमिश्नर एवं सचिव पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है.

अतुल कुमार को जिम्मेदारी : अतुल कुमार को कमिश्नर एवं सचिव वित्त विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है. दुश्मंता कुमार बेहेरा को सचिव रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग लगाया गया है. मनी राम शर्मा को सचिव हेल्थ विभाग, आदित्य दहिया को एमडी पावर कॉर्पोरेशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है. अजय कुमार को डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा सीएम लगाया गया है. उत्तम सिंह को जिलाधिकारी गुरुग्राम और आनंद कुमार शर्मा को जिलाधिकारी करनाल लगाया गया है.

देखिए तबादले की पूरी लिस्ट -

Administrative reshuffle in Haryana portfolios of 15 senior IAS officers reshuffled Vineet Garg Anurag Agarwal
तबादले की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)
Administrative reshuffle in Haryana portfolios of 15 senior IAS officers reshuffled Vineet Garg Anurag Agarwal
तबादले की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)
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Last Updated : April 9, 2026 at 12:34 AM IST

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