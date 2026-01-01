ETV Bharat / state

DGP के बदलते ही हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, नरेंद्र बिजारनिया को करनाल की कमान, 2 IPS और 6 HPS अधिकारियों का तबादला

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दो IPS और छह HPS अधिकारियों के लिए नए पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं. डीजीपी के बदलते ही हरियाणा में ये पहला प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. बुधवार 31 दिसंबर 2025 को ओपी सिंह हरियाणा के डीजीपी पद से रिटायर हुए. उनकी जगह अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है.

नरेंद्र बिजरानिया करनाल के एसपी नियुक्त: इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारी गंगा राम पूनिया को खाली पद पर एंटी-करप्शन ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि IPS अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया को SP, करनाल का चार्ज दिया गया है. अक्टूबर में, IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच बिजारनिया का रोहतक SP के पद से ट्रांसफर कर दिया गया था.

IPS वाई पूरन केस के बाद रोहतक बिजरानिया को हाटाया गया: बिजारनिया और सीनियर IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर उन आठ अधिकारियों में शामिल थे, जिनका नाम कुमार ने अपने आखिरी नोट में लिया था, जिसमें "खुलेआम जाति-आधारित भेदभाव, जानबूझकर मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार" की बात कही गई थी.