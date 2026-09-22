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हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच IAS और तीन HCS अधिकारियों का तबादला

हरियाणा सरकार की ओर से एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें पांच IAS और तीन HCS अधिकारी शामिल हैं.

Haryana Administrative reshuffle
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2026 at 3:56 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 4:49 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने एक बार फिर मंगलवार को पांच IAS और तीन HCS अधिकारियों का तबादला/अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपा गया है. इन आईएएस अधिकारियों में यश गर्ग (2009 बैच), मणिराम शर्मा (2009 बैच), राजनारायण कौशिक (2010 बैच), मुनीश नागपाल (2016 बैच) और अनुरुद्ध यादव (2023 बैच) शामिल हैं. वहीं हरियाणा प्रशासनिक सेवा के तबादला किए गए अधिकारियों में कंवर सिंह (2016 बैच), नसीब कुमार (2020 बैच) और मयंक वर्मा (2023 बैच) शामिल हैं. हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तरोगी की ओर से तबादले के संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है.

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
क्रमअधिकारी का नामसेवाबैचजिम्मेदारी
1यश गर्गIAS 2009 उद्योग और वाणिज्य विभाग के महानिदेशक (DG) और सचिव के साथ-साथ MSME के ​​DG के तौर पर काम कर रहे हैं. अब उन्हें HARTRON के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. यह पद पहले 2009 बैच के IAS अधिकारी राजनारायण कौशिक के पास था.
2मणिराम शर्माIAS2009 रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के नए केंद्र और मुख्य सेटलमेंट कमिश्नर हैं. इन्हें अब हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वे 2009 बैच के IAS अधिकारी पंकज की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे.
3राजनारायण कौशिकIAS2010 हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग निगम लिमिटेड के साथ-साथ हरियाणा सरकार के सचिवालय में स्थापना विभाग का सचिव बनाया गया है. इससे पहले वे HARTRON के एमडी पद पर थे.
4मुनीश नागपाल IAS2016स्वास्थ्य विभाग में स्पेशल सचिव (वर्तमान में रिक्त था) की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वे स्थापना विभाग में स्पेशल सचिव के पद पर कार्यरत थे.
5अनुरुद्ध यादवIAS2023 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) के एडिशनल एमडी और गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ हैं. इन जिम्मेदारियों के अलावा उन्हें अर्बन चैलेंज फंड स्कीम का मिशन डायरेक्टर बनाया गया है. यह नया पद सृजित किया गया है.
6 कंवर सिंहHCS2016 शहरी स्थानीय निकाय के जॉइंट डायरेक्टर पद से ट्रांसफर किया गया है. अब उन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है. इसके साथ ही आयुष्मान भारत के जॉइंट CEO की जिम्मेदारी भी दी गई है.
7 नसीब कुमारHCS2020न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग में जॉइंट निदेशक हैं. उन्हें अब हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
8 मयंक वर्मा HCS 2023फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट डायरेक्टर पद से ट्रांसफर किया गया है. अब उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज (ULB), हरियाणा में जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.
ये भी पढ़ें-हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS और 9 HCS अधिकारियों के तबादले
Last Updated : September 22, 2026 at 4:49 PM IST

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