हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच IAS और तीन HCS अधिकारियों का तबादला

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

क्रम अधिकारी का नाम सेवा बैच जिम्मेदारी

1 यश गर्ग IAS 2009 उद्योग और वाणिज्य विभाग के महानिदेशक (DG) और सचिव के साथ-साथ MSME के ​​DG के तौर पर काम कर रहे हैं. अब उन्हें HARTRON के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. यह पद पहले 2009 बैच के IAS अधिकारी राजनारायण कौशिक के पास था.

2 मणिराम शर्मा IAS 2009 रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के नए केंद्र और मुख्य सेटलमेंट कमिश्नर हैं. इन्हें अब हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वे 2009 बैच के IAS अधिकारी पंकज की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

3 राजनारायण कौशिक IAS 2010 हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग निगम लिमिटेड के साथ-साथ हरियाणा सरकार के सचिवालय में स्थापना विभाग का सचिव बनाया गया है. इससे पहले वे HARTRON के एमडी पद पर थे.

4 मुनीश नागपाल IAS 2016 स्वास्थ्य विभाग में स्पेशल सचिव (वर्तमान में रिक्त था) की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वे स्थापना विभाग में स्पेशल सचिव के पद पर कार्यरत थे.

5 अनुरुद्ध यादव IAS 2023 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) के एडिशनल एमडी और गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ हैं. इन जिम्मेदारियों के अलावा उन्हें अर्बन चैलेंज फंड स्कीम का मिशन डायरेक्टर बनाया गया है. यह नया पद सृजित किया गया है.

6 कंवर सिंह HCS 2016 शहरी स्थानीय निकाय के जॉइंट डायरेक्टर पद से ट्रांसफर किया गया है. अब उन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है. इसके साथ ही आयुष्मान भारत के जॉइंट CEO की जिम्मेदारी भी दी गई है.

7 नसीब कुमार HCS 2020 न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग में जॉइंट निदेशक हैं. उन्हें अब हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.