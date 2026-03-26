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हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, देर रात 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले, देखें लिस्ट

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. देर रात बड़े स्तर पर 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले हुए हैं.

Administrative Reshuffle in Haryana
Administrative Reshuffle in Haryana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 7:33 AM IST

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Updated : March 26, 2026 at 7:49 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. देर रात बड़े स्तर पर 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले हुए हैं. इनमें 21 आईएएस और 42 एचसीएस शामिल हैं. अधिकारियों का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है.

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

Administrative Reshuffle in Haryana
63 आईएएस और एचसीएस के तबादले (Haryana Government)
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हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल (Haryana Government)
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हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल (Haryana Government)

आईएएस अमित अग्रवाल को केबीडी की जिम्मेदारी: दो दिन पहले आईएएस अमित अग्रवाल को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब उन्हें केडीबी की जिम्मेदारी दे दी गई है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस अफसरों का तबादला

Last Updated : March 26, 2026 at 7:49 AM IST

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ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN HARYANA
हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल
आईएएस और एचसीएस तबादला
IAS AND HCS OFFICERS TRANSFERRED
ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN HARYANA

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