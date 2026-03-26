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हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, देर रात 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले, देखें लिस्ट

चंडीगढ़: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. देर रात बड़े स्तर पर 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले हुए हैं. इनमें 21 आईएएस और 42 एचसीएस शामिल हैं. अधिकारियों का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है.

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.