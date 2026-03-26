हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, देर रात 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले, देखें लिस्ट
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. देर रात बड़े स्तर पर 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले हुए हैं.
Published : March 26, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 7:49 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. देर रात बड़े स्तर पर 63 आईएएस और एचसीएस के तबादले हुए हैं. इनमें 21 आईएएस और 42 एचसीएस शामिल हैं. अधिकारियों का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है.
हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
आईएएस अमित अग्रवाल को केबीडी की जिम्मेदारी: दो दिन पहले आईएएस अमित अग्रवाल को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब उन्हें केडीबी की जिम्मेदारी दे दी गई है.
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