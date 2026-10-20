ETV Bharat / state

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: 6 IPS और 22 HPS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

Administrative reshuffle in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 6 IPS और 22 HPS अधिकारियों के तुरंत प्रभाव से तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कई अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. कुछ अधिकारियों को एक-दूसरे के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जबकि कई की तैनाती रिक्त पदों पर की गई है.

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: आईजीपी सतीश बालन को आईजीपी, हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वो आईआरबी, भोंडसी में आईजीपी के पद पर अपनी मौजूदा जिम्मेदारी भी निभाते रहेंगे. उनके स्थान पर सिमरदीप सिंह को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया जाएगा. इसके अलावा डॉक्टर अंशु सिंगला को आरटीसी, भोंडसी में एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. वो गुरुग्राम में डीसीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगी.