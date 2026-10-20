हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: 6 IPS और 22 HPS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट
हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 6 IPS और 22 HPS अधिकारियों के तुरंत प्रभाव से तबादले.
Published : October 20, 2026 at 2:56 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 6 IPS और 22 HPS अधिकारियों के तुरंत प्रभाव से तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कई अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. कुछ अधिकारियों को एक-दूसरे के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जबकि कई की तैनाती रिक्त पदों पर की गई है.
हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: आईजीपी सतीश बालन को आईजीपी, हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वो आईआरबी, भोंडसी में आईजीपी के पद पर अपनी मौजूदा जिम्मेदारी भी निभाते रहेंगे. उनके स्थान पर सिमरदीप सिंह को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया जाएगा. इसके अलावा डॉक्टर अंशु सिंगला को आरटीसी, भोंडसी में एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. वो गुरुग्राम में डीसीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगी.
IPS उपासना होगी जींद की पुलिस अधीक्षक: धीरज कुमार को पुलिस मुख्यालय में एआईजी (ट्रेनिंग) के साथ एसपी, एचएसएनसीबी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वहीं मोहित हांडा को एसपी, स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) के साथ हरियाणा लोकायुक्त में एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. उपासना को एसपी, जींद से एसपी, सीआईडी नियुक्त किया गया है. उनके पास एटीएस के एसपी का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा. कुलदीप सिंह को एसपी, सीआईडी से एसपी, जींद लगाया गया है.
एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले: एचपीएस अधिकारी नूपुर बिश्नोई को पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा के एसपी पद के साथ एआईजी, वेलफेयर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. उनकी नई जिम्मेदारी का आदेश सृष्टि गुप्ता के मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद जारी होगा. पूजा डबला को एसपी, एसवी एंड एसीबी से आरटीसी, भोंडसी में एसपी लगाया गया है.
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी: एचपीएस अधिकारी नूपुर बिश्नोई को पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा के एसपी पद के साथ एआईजी, वेलफेयर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. उनकी नई जिम्मेदारी का आदेश सृष्टि गुप्ता के मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद जारी होगा. पूजा डबला को एसपी, एसवी एंड एसीबी से आरटीसी, भोंडसी में एसपी लगाया गया है. डीएसपी अमित बेनीवाल को हिसार से एसवी एंड एसीबी में, जबकि सतिश कुमार गौतम को पंचकूला से एसवी एंड एसीबी में लगाया गया है. महाबीर सिंह को एसवी एंड एसीबी से नीलोखेड़ी, करनाल भेजा गया है. दिनेश कुमार को हरियाणा लोकायुक्त में डीएसपी नियुक्त किया गया है.
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