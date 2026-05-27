ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार ने फिर किया प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले

हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया है. 18 आईएएस और तीन एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है.

Administrative Reshuffle in Haryana
Administrative Reshuffle in Haryana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 8:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है. 18 आईएएस और तीन एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. दो दिन में दूसरी बार हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है. मंगलवार को 18 आईएएस और 3 एचसीएस के तबादले एवं नियुक्तियां की हैं. इनमें चरखी दादरी एवं जींद के डीसी भी शामिल हैं.

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

Administrative Reshuffle in Haryana
18 आईएएस अधिकारियों के तबादले (Haryana Government)
Administrative Reshuffle in Haryana
3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले (Haryana Government)

वीरेंद्र कुमार को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी: 1 दिन पहले पानीपत के डीसी से पद बदलकर स्पेशल सेक्रेटरी बनाए गए वीरेंद्र कुमार दहिया को फिर से परिवहन विभाग के निदेशक पद का जिम्मा भी सौंपा गया है. वे पहले इस पद पर रह चुके हैं. वहीं, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे पंकज यादव को सहकारिता विभाग में प्रिंसीपल सेक्रेटरी, पब्लिक हेल्थ एवं पीआरसी हरियाणा भवन नई दिल्ली नियुक्त किया है. सम्वर्तक सिंह खंगवाल का फिर से तबादला किया गया है.

Administrative Reshuffle in Haryana
हरियाणा सरकार ने फिर किया प्रशासनिक फेरबदल (Haryana Government)
Administrative Reshuffle in Haryana
प्रशासनिक फेरबदल (Haryana Government)

इन अधिकारियों को मिली ये जिम्मेदारी: संजय जून को चेयरमैन मेवात विकास एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. गीता भारती को सीईओ हिसार एमडीए का कार्यभार. ए मोना श्रीनिवासन चीफ एडमिनस्ट्रेटर ट्रेड फेयर की जिम्मेदारी सौंपी है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में देर रात 46 एचपीएस अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

TAGGED:

ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN HARYANA
18 IAS 3 HCS OFFICERS TRANSFERRED
हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल
18 आईएएस 3 एचसीएस का तबादला
ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.