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हरियाणा सरकार ने फिर किया प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले

Administrative Reshuffle in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है. 18 आईएएस और तीन एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. दो दिन में दूसरी बार हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है. मंगलवार को 18 आईएएस और 3 एचसीएस के तबादले एवं नियुक्तियां की हैं. इनमें चरखी दादरी एवं जींद के डीसी भी शामिल हैं. हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले (Haryana Government)