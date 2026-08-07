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हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 7 HCS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट.

Administrative reshuffle in Haryana
Administrative reshuffle in Haryana (Concept Image)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 3:36 PM IST

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चंडीगढ़: एक बार फिर से हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. सरकार ने तुरंत प्रभाव से 17 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया है.

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

Administrative reshuffle in Haryana
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Haryana Government)

इन अधिकारियों का हुआ तबादला: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी. अनुपमा बनी एसीएस यूथ एंपावरमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, वरिष्ठ आईएएस सीजी कान्तन कमिश्नर फाइनेंस विभाग, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के मकरंद पांडुरंग कमिश्नर इनफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, लेंगुएज एंड कल्चरल डिपार्टमेंट, वरिष्ठ अधिकारी डी कुमार बेहेरा कमिश्नर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आईएएस राजीव रतन सचिव पर्सनल ट्रेनिंग एंड पालीमेंट्री अफेयर्स विभाग.

Administrative reshuffle in Haryana
17 IAS और 7 HCS अधिकारियों के तबादले (Haryana Government)

आईएएस प्रदीप दहिया गुरुग्राम निगम कमिश्नर: आईएएस पंकज सचिव हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन, आईएएस प्रभजोत सिंह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आईएएस हेमा शर्मा कमिश्नर करनाल डिवीजन, आईएएस डॉ आदित्य दहिया डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन विभाग, आईएएस याशिंद्र सिंह कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, आईएएस धीरेन्द्र खगाटा डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आईएएस प्रदीप दहिया कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम.

Administrative reshuffle in Haryana
देखें लिस्ट (Haryana Government)
Administrative reshuffle in Haryana
धिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई (Haryana Government)

आईएएस रेणु सोगन को पब्लिक हेल्थ एंड इंजियरिंग की जिम्मेदारी: आईएएस प्रतिमा चौधरी स्पेशल सेक्रेटरी एनिमल हसबेंडरी विभाग, आईएएस सचिन गुप्ता एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस विभाग, आईएएस रेणु सोगन एडिशनल सचिव पब्लिक हेल्थ एंड इंजियरिंग, आईएएस संवर्तक सिंह डायरेक्टर माइनस एंड जियोलॉजी, आईएएस विवेक आर्या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिटीजन रिसोर्स इनफॉर्मेशन ऑफिसर.

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TAGGED:

ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN HARYANA
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17 IAS और 7 HCS का तबादला
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN HARYANA

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