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छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 160 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले

रायपुर : साय सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. कुल 162 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं. इनमें 87 सहायक अनुभाग अधिकारी, 53 कनिष्ठ सचिवालय सहायक और 22 वरिष्ठ सचिवालय सहायक शामिल हैं. सभी अधिकारियों का तबादला मंगलवार 13 अक्टूबर को किया गया है.

सहायक अनुभाग अधिकारी मीरा को वित्त विभाग से ट्रांसफर करके सामान्य प्रशासन विभाग कक्षा 13 में पदस्थ किया गया है.सहायक अनुभाग अधिकारी परवीन खान को वित्त विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें पुनर्वास विभाग भेज दिया गया है. सहायक अनुभाग अधिकारी रेखा साहू को सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक 2 से तबादला करके उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. सहायक अनुभाग अधिकारी प्रियंका देवांगन को चिकित्सा शिक्षा विभाग से तबादला करके उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सहायक अनुभव अधिकारी नितेश कुमार सिदार को सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) से तबादला करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग ग्रंथालय की जिम्मेदारी दी गई है.

कनिष्ठ सचिवालय सहायक पंकज पंचारे को गृह विभाग से तबादला करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक 6 की जिम्मेदारी दी गई है. कनिष्ठ सचिवालय सहायक सुमेश राम कश्यप को गृह विभाग से तबादला करके उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कनिष्ठ सचिवालय सहायक दुर्गेश कुमार को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक एक की जिम्मेदारी दी गई है. कनिष्ठ सचिवालय सहायक दिगंबर लाल राठिया को उच्च शिक्षा विभाग से तबादला करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक 2 में पदस्थ किया गया है.

ट्रांसफर की लिस्ट (ETV BHARAT)

वरिष्ठ सचिवालय सहायक सौरभ मंडल को गृह विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक 13 की जिम्मेदारी सौंप गई है. वरिष्ठ सचिवालय सहायक रूपाली तिवारी को आदिम जाति विकास विभाग से ट्रांसफर करके उन्हें कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में भेज दिया गया है. वरिष्ठ सचिवालय सहायक प्रिया महोबिया को सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक 1 से ट्रांसफर करके उन्हें उच्च शिक्षा विभाग भेज दिया गया है. वरिष्ठ सचिवालय सहायक ममता साहू को सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष क्रमांक 1 से तबादला करके उन्हें जेल विभाग में भेज दिया गया है.