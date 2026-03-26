छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल, रजत बंसल को सीएम सचिवालय और जनसंपर्क की कमान, रवि मित्तल पीएमओ रवाना
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. आईएएस अधिकारी रजत बंसल को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 26, 2026 at 7:53 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, रजत बंसल को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में पदस्थ करते हुए कई अहम विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में उप सचिव पद के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है.
सीएम सचिवालय में रजत बंसल की एंट्री
साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रजत बंसल को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ किया गया है. यह नियुक्ति आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से की गई है, लेकिन उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
एक साथ कई विभागों की जिम्मेदारी
रजत बंसल को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ कई अहम विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इनमें आयुक्त जनसंपर्क, सीईओ ‘संवाद’, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म और प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम शामिल हैं. इससे प्रशासनिक स्तर पर उनकी जिम्मेदारी और प्रभाव दोनों बढ़ गए हैं.
रवि मित्तल को पीएमओ में नई जिम्मेदारी
साल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को भारत सरकार के आदेश के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में उप सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई है। यह राज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व माना जा रहा है।
31 मार्च से होंगे कार्यमुक्त
सरकार के आदेश के अनुसार रवि मित्तल को 31 मार्च 2026 की अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाएगा. इसके बाद वे अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली रवाना होंगे.
चार साल की प्रतिनियुक्ति अवधि
रवि मित्तल की प्रतिनियुक्ति अवधि चार वर्ष या आगामी आदेश तक निर्धारित की गई है. यह नियुक्ति उनके प्रशासनिक अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग में लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.
तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में तेजी से बदलाव दिखाई देगा.