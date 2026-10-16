Rajasthan Administrative Reshuffle : कैडर बदलकर आए IAS को पोस्टिंग एवं 8 RAS अधिकारियों का तबादला, 2 RAS APO
प्रदेश के राजस्थान प्रशासनिक बड़े में बदलाव हुए है. कार्मिक विभाग ने जारी किए ट्रांसफर ऑर्डर.
Published : October 16, 2026 at 6:40 PM IST
जयपुर: भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को एक आईएएस अधिकारी और 8 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए. वहीं, दो आरएएस अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) रखा है. आदेश में संबंधित अधिकारियों को नवीन पदों पर तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग के निर्देश दिए.
इनका हुआ तबादला : पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) में चल रहे IAS शिवेंद्र प्रताप अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा, जिला बारां लगाया है. RAS रामचंद्र को सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण , RAS अजय कुमार आर्य को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM), बारां, RAS जयसिंह-II को उपखंड अधिकारी (SDM), मुंडावर, RAS भंवरलाल जनागल को CEO, जिला परिषद, डूंगरपुर, RAS मांगीलाल को उपखंड अधिकारी (SDM), वैर, RAS सुनील कुमार झिंगोनिया को उपखंड अधिकारी (SDM), हिण्डोली, RAS प्रियंका बडगुजर को उपखंड अधिकारी (SDM), बसेड़ी, RAS हेमंत कुमार घनघोर को उपखंड अधिकारी (SDM), रावतभाटा लगाया है.
वहीं, उपखंड अधिकारी रावतभाटा RAS कृति व्यास, उपखंड अधिकारी मुंडावर सृष्टि जैन को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) किया है. दोनों अधिकारियों को अपनी उपस्थिति कार्मिक विभाग में देनी होगी.
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इंटर-कैडर ट्रांसफर के मिली पोस्टिंग: खास बात यह है कि IAS शिवेंद्र प्रताप 2021 बैच के अधिकारी हैं. वे तेलंगाना कैडर से विवाह के आधार पर इंटर-कैडर ट्रांसफर के बाद राजस्थान आए. राजस्थान कैडर में जॉइनिंग के बाद वे APO चल रहे थे, अब उन्हें बारां में CEO, माडा के पद पर लगाया गया है.
रिक्त पदों पर भी की गई नियुक्तियां : कार्मिक विभाग के आदेश में कई अधिकारियों को नए पदों पर लगाया गया है. कुछ पदस्थापन रिक्त पदों के विरुद्ध किए गए हैं. आदेश के तहत अधिकारियों को निर्धारित पदों पर कार्यभार संभालने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के फेरबदल को विभागीय कामकाज और पदों पर अधिकारियों की उपलब्धता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. सरकार की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नई पदस्थापन व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
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