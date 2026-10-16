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Rajasthan Administrative Reshuffle : कैडर बदलकर आए IAS को पोस्टिंग एवं 8 RAS अधिकारियों का तबादला, 2 RAS APO

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को एक आईएएस अधिकारी और 8 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए. वहीं, दो आरएएस अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) रखा है. आदेश में संबंधित अधिकारियों को नवीन पदों पर तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग के निर्देश दिए.

इनका हुआ तबादला : पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) में चल रहे IAS शिवेंद्र प्रताप अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा, जिला बारां लगाया है. RAS रामचंद्र को सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण , RAS अजय कुमार आर्य को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM), बारां, RAS जयसिंह-II को उपखंड अधिकारी (SDM), मुंडावर, RAS भंवरलाल जनागल को CEO, जिला परिषद, डूंगरपुर, RAS मांगीलाल को उपखंड अधिकारी (SDM), वैर, RAS सुनील कुमार झिंगोनिया को उपखंड अधिकारी (SDM), हिण्डोली, RAS प्रियंका बडगुजर को उपखंड अधिकारी (SDM), बसेड़ी, RAS हेमंत कुमार घनघोर को उपखंड अधिकारी (SDM), रावतभाटा लगाया है.