अंता विधानसभा उपचुनाव: मतदान कल, प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण की, मतदान दल रवाना

एसपी अभिषेक अंदासू ने बताया कि संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे. इसके साथ ही क्षेत्र में 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक तथा 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. चुनाव अवधि के दौरान 13 अंतरराज्यीय नाके और 5 अंतरजिला नाके सक्रिय हैं, जहां सशस्त्र बलों की निगरानी में लगातार चेकिंग की जा रही है.

बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल होगा. जिला प्रशासन द्वारा मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 केंद्रों पर मतदान होगा. क्षेत्र में 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं. उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है.

हथियार हो रहे जमा: प्रचार-प्रसार का दौर थमने के साथ ही आज प्रत्याशी दरवाजे-दरवाजे घरों पर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर उनसे मान-मनुहार कर रहे हैं. अंता सीट पर होने जा रहे इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन नामांकन वापसी के बाद अब मैदान में कुल 15 प्रत्याशी बचे हैं. इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस के अलावा निर्दलीय दावेदारों ने भी अपना दमखम दिखाया है. भाजपा ने बारां के वर्तमान प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को फिर से एक बार इसी सीट से टिकट दिया है. इस सीट पर इन दोनों ही मुख्य दलों के बीच मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दावेदारी ठोक रखी है.

इस चुनाव में अधिसूचना जारी होने के बाद 21 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख थी. 23 अक्टूबर को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आए सभी नामांकनों की जांच की गई. उसके बाद 27 तारीख तक नाम वापसी का समय रखा गया था. अब 9 नवंबर शाम 6 बजे तक प्रचार जारी रहा. कई दिग्गज नेता दोनों पार्टियों की तरफ से बारां की धरती पर आए और अपने-अपने प्रत्याशी का प्रचार कर निकल गए. कई रोड शो हुए, तो कहीं जनसंपर्क किया गया. अब 11 नवंबर को मतदान के साथ ही उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा और 14 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएगा.

21 करोड़ से अधिक की जब्ती: चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 21 करोड़ 21 लाख 12 हजार 312 रुपए की जब्ती की गई है. इसमें अवैध शराब 19.27 लाख, नशीले पदार्थ 35.46 लाख, फ्रीबीज व अन्य सामग्री 20.55 करोड़ व नकद राशि 11.34 लाख शामिल है.