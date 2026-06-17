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झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी, विधानसभा का कमरा नंबर 142 तय करेगा तीन प्रत्याशियों की किस्मत

झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है. कल दो सीटों के लिए मतदान होना है.

Rajya Sabha election in Jharkhand
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार . (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 8:17 PM IST

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रांचीः झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे. मतदान स्थल झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 142 में बनाया गया है, जहां बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जाएगा. झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार के अनुसार मतदान केंद्र में बारी-बारी से विधायक जाएंगे और भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी.

राज्यसभा चुनाव के लिए ऑबजर्वर बनाए गए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुबह 09 बजे से शाम 04 बजे तक मतदान होगा. तत्पश्चात शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी. चुनाव परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट आ गई है और सभी तैयारियां भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया है. इधर, विधि व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी को लेकर आज बुधवार को जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी रांची राकेश रंजन ने विधानसभा पहुंचे. इस दौरान अधिकारियों ने मतदान स्थल का जायजा लिया.

तीनों प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे झारखंड के 81 विधायक

राज्यसभा चुनाव में झारखंड के 81 विधायक तीनों प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे. इस चुनाव में जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी खड़े हैं. आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और राजद के पास 56 विधायकों का मत है. जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक हैं. वहीं एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है.

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झारखंड विधानसभा. (फोटो-ईटीवी भारत)

चुनाव आयोग की ओर से किए गए व्यापक इंतजाम

इधर, मतदान को स्वच्छ एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं. विधानसभा परिसर में प्रवेश करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. मतदान केंद्र के आसपास कोई भी नारेबाजी या प्रदर्शन पर रोक है. मतदान के दौरान किसी भी तरह की शिकायत होने पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रत्याशी लिखित शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

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