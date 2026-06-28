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रांची में रथ यात्रा: 29 जून से मेला टेंडर की प्रक्रिया होगी शुरू, जगन्नाथ मंदिर में रथ निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

रांची का जगन्नाथ मंदिर और तैयार किया जा रहा रथ. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची के धुर्वा स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं. मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए पारंपरिक रथ का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है. इस वर्ष रथ की बनावट और सजावट को विशेष आकर्षक बनाने पर जोर दिया जा रहा है. ओडिशा से पहुंचे अनुभवी कारीगर पारंपरिक शिल्पकला के अनुरूप रथ तैयार कर रहे हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी रथयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.

29 जून को देव स्नान के साथ शुरू होगा महोत्सव

धार्मिक परंपरा के अनुसार 29 जून को देव स्नान यात्रा के साथ रथयात्रा महोत्सव की शुरुआत होगी. इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का विशेष स्नान कराया जाएगा. इसके बाद तीनों विग्रह अनासर काल में प्रवेश करेंगे. मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं. इस अवधि में मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद रहेगा.

रांची का जगन्नाथ मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)

16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी

अनासर काल समाप्त होने के बाद 15 जुलाई को नेत्रोत्सव (नेत्रदान) का आयोजन होगा. धार्मिक विधि-विधान के साथ भगवान के नेत्रों का पुनः अंकन किया जाएगा. इसके अगले दिन 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी. जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे. रथयात्रा के साथ ही धुर्वा का ऐतिहासिक 10 दिवसीय रथ मेला भी शुरू हो जाएगा, जो रांची की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

रथ मेला को लेकर तैयारियां शुरू

मेला आयोजन की प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. 29 जून से मेला टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होगी. इस वर्ष मेले के संचालन के लिए बेस प्राइस 1 करोड़ 5 लाख रुपये तय किया गया है. पिछले तीन वर्षों से मेले का संचालन टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है. वर्ष 2023 में टेंडर 75 लाख रुपये, वर्ष 2024 में 1.92 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में आपसी सहमति के कारण 51 लाख रुपये में हुआ था. इस बार भी मेला आवंटन को लेकर लोगों की नजरें टेंडर प्रक्रिया पर टिकी हैं.