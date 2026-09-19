गिरिडीह सीट पर उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू, 06 मार्च से पहले होगा उपचुनाव
गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 5:08 PM IST
रांचीः गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है. मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद झारखंड विधानसभा से मिले रिपोर्ट के आधार पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग को खाली हुए गिरिडीह सीट पर उपचुनाव कराने की अनुशंसा कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में यहां उपचुनाव कराया जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है और 6 मार्च 2027 से पहले इस सीट पर उपचुनाव करा लिए जाएंगे. भारत निर्वाचन आयोग इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लेगा और तारीख की घोषणा आने वाले समय में करेगा. उन्होंने कहा कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक तैयारी को लेकर वह जल्द ही दौरा करेंगे.
सुदिव्य कुमार के निधन से खाली हुआ गिरिडीह विधानसभा सीट
गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार का विगत 06 सितंबर को असामाजिक निधन के कारण यह सीट खाली हो गया है. प्रावधान के मुताबिक असमय खाली हुए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना आवश्यक है, इसी के तहत चुनाव आयोग ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है.
सुदिव्य कुमार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे. इसके बाद 2014 में भी उन्होंने झामुमो के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक दावेदारी पेश की लेकिन दोनों चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली. 2014 में भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह सीट पर जीत दर्ज की थी. लगातार दो चुनाव हारने के बावजूद सुदिव्य कुमार ने हिम्मत नहीं हारा और 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को हराया.
इस चुनाव में उन्हें 80,871 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 64,987 वोट मिले. इस जीत के साथ सुदिव्य पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह से दोबारा जीत दर्ज की. उन्हें 94,042 वोट मिले, जबकि भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को 90,204 वोट मिले. इस तरह उन्होंने लगातार दूसरी बार विधानसभा में अपनी जगह कायम रखी. इसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था.
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