पैरामेडिकल संस्थान के खिलाफ प्रशासनिक जांच शुरु, फीस लेने के बाद भी नहीं ली परीक्षा, विरोध करने पर लगाया ताला
सूरजपुर में पैरामेडिकल संस्थान के खिलाफ प्रशासनिक जांच शुरु हो चुकी है. संस्थान ने छात्रों से फीस लेने के बाद परीक्षा नहीं ली थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 1:58 PM IST
सूरजपुर : निजी पैरामेडिकल संस्थान पर छात्रों से फीस लेने के बाद भी परीक्षा नहीं लेने का आरोप लगा है.इस मामले में अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जिसने तिलसिंवा स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल संस्थान पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. छात्रों का आरोप है कि संस्थान ने सैकड़ों विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूलने के बाद परीक्षा नहीं कराई. यही नहीं बाद में संस्थान भी बंद कर दिया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया. इस मामले को ईटीवी भारत के प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
संस्था ने बच्चों को डीएमएलटी समेत दूसरे कोर्स में डिप्लोमा देने का वादा किया था.इसके ऐवज में छात्रों से फीस ली गई थी.लेकिन फीस लेने के बाद भी एग्जाम नहीं करवाया.इसकी शिकायत परमेश्वर राजवाड़े ने कलेक्टर से की थी. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर अब जांच की जा रही है.आगे की कार्रवाई जांच के बाद होगी- जग साय सरूता, जांच अधिकारी
संस्थान ने छात्रों से पैसा लेकर उनकी परीक्षा नहीं करवाई.शिकायत करने के बाद भी संस्थान ने छात्रों का पेपर नहीं लिया और ताला लगाकर बंद कर दिया.इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर से की थी.जिस पर जांच हो रही है- परमेश्वर राजवाड़े,शिकायतकर्ता
किस संस्थान का है मामला ?
तिलसिंवा स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल संस्थान एक बार फिर विवादों में है. संस्थान में अध्ययनरत छात्रों का आरोप है कि उनसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के नाम पर हजारों रुपये की फीस ली गई, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई. इतना ही नहीं, कुछ समय बाद संस्थान का संचालन भी बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों छात्र परेशान होकर इधर-उधर भटकने को मजबूर हो गए. छात्रों और अभिभावकों ने कई बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की मांग की थी.
मैंने इस संस्थान में ए़डमिशन लिया था.लेकिन संस्थान फ्रॉड किया है.हम लोगों ने परीक्षा के लिए पैसा दिया था.लेकिन परीक्षा नहीं ली गई है.इसके बाद अब जांच के आदेश हुए हैं- प्रमोद यादव, छात्र
कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के निर्देश दिए . निर्देश के बाद तीन सदस्यीय जांच दल ने संस्थान पहुंचकर प्रवेश रजिस्टर, फीस से संबंधित दस्तावेज, मान्यता के रिकॉर्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी का कहना है कि सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.वहीं शिकायतकर्ता और छात्रों ने उम्मीद जताई है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाएगा.
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