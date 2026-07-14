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पैरामेडिकल संस्थान के खिलाफ प्रशासनिक जांच शुरु, फीस लेने के बाद भी नहीं ली परीक्षा, विरोध करने पर लगाया ताला

सूरजपुर : निजी पैरामेडिकल संस्थान पर छात्रों से फीस लेने के बाद भी परीक्षा नहीं लेने का आरोप लगा है.इस मामले में अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जिसने तिलसिंवा स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल संस्थान पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. छात्रों का आरोप है कि संस्थान ने सैकड़ों विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूलने के बाद परीक्षा नहीं कराई. यही नहीं बाद में संस्थान भी बंद कर दिया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया. इस मामले को ईटीवी भारत के प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

संस्था ने बच्चों को डीएमएलटी समेत दूसरे कोर्स में डिप्लोमा देने का वादा किया था.इसके ऐवज में छात्रों से फीस ली गई थी.लेकिन फीस लेने के बाद भी एग्जाम नहीं करवाया.इसकी शिकायत परमेश्वर राजवाड़े ने कलेक्टर से की थी. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर अब जांच की जा रही है.आगे की कार्रवाई जांच के बाद होगी- जग साय सरूता, जांच अधिकारी

संस्थान ने छात्रों से पैसा लेकर उनकी परीक्षा नहीं करवाई.शिकायत करने के बाद भी संस्थान ने छात्रों का पेपर नहीं लिया और ताला लगाकर बंद कर दिया.इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर से की थी.जिस पर जांच हो रही है- परमेश्वर राजवाड़े,शिकायतकर्ता





किस संस्थान का है मामला ?