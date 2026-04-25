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रामगढ़ डीसी ने किया मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर का निरीक्षण, मंदिर के पुनर्विकास की रूपरेखा बनाई

मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य से जानकारी लेते डीसी ऋतुराज. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़ः हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब रामगढ़ के प्रसिद्ध आस्था का केंद्र रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है. रजरप्पा मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाने के बाद अब प्रशासन पूरे इलाके को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारी में जुट गया है.

इसी कड़ी में आज शनिवार को रामगढ़ डीसी ऋतुराज ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. इसके पूर्व प्रशासनिक भवन में अहम बैठक की. जिसमें मंत्री फागू बेसरा, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में मंदिर के पुनर्विकास की पूरी रूपरेखा और आगे की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई.

जानकारी देते डीसी ऋतुराज. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पिछले दिनों जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर से 254 अवैध दुकानें हटा दी थी और अब मंदिर के पुनर्विकास को लेकर रामगढ़ के डीसी एक्टिव दिख रहे हैं. डीसी आज प्रशासनिक टीम के साथ रजरप्पा मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया. साथ ही प्रस्तावित बस स्टैंड, एंट्री-एग्जिट गेट, घाट निर्माण और दुकानों के नए स्थानों को चिन्हित किया. इस दौरान डीसी ने पदाधिकारियों से कहा कि सभी कार्य समय-सीमा के भीतर और आपसी समन्वय से पूरा करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.