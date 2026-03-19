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ताड़मेटला गांव में पहली बार लगी प्रशासन की चौपाल, समस्याओं का हुआ निराकरण, विकास की जगी उम्मीद

गांव में आयोजित चौपाल में अधिकारियों ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, बल्कि मौके पर ही समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाए.यह पहला अवसर था जब लोगों को महसूस हुआ कि उनकी आवाज सीधे प्रशासन तक पहुंच रही है और उसे गंभीरता से सुना जा रहा है.

जब कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण कठिन पगडंडियों और जंगलों को पार कर ताड़मेटला पहुंचे, तो यह दृश्य ग्रामीणों के लिए किसी सपने से कम नहीं था. उनके साथ डीआईजी सीआरपीएफ आनंद सिंह पुरोहित और जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर की मौजूदगी ने इस पहल को और मजबूती दी.ग्रामीणों की आंखों में जहां आश्चर्य था, वहीं दिलों में वर्षों से जमी दूरी के पिघलने का एहसास भी साफ झलक रहा था.

सुकमा : कभी भय, खामोशी और उपेक्षा का प्रतीक रहा सुकमा जिले का ताड़मेटला गांव अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है. घने जंगल और नक्सल गतिविधियों के साए में ताड़मेटला वर्षों तक सिमटा रहा.लेकिन आज यहां उम्मीद की नई किरण फूटी है.आजादी के दशकों बाद पहली बार किसी कलेक्टर का इस सुदूर और संवेदनशील गांव तक पहुंचना मुमकिन हो सका है.जो केवल एक प्रशासनिक दौरा नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदना का सशक्त संदेश बन गया.

समस्याओं का मौके पर ही समाधान

प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन के निर्माण के लिए 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.इसके साथ ही 15 लाख रुपए की अग्रिम राशि तत्काल जारी की गई. यह इस बात का संकेत है कि अब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि धरातल पर भी नजर आएंगी. पेयजल की समस्या, जो ताड़मेटला के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, उसके समाधान की दिशा में भी त्वरित कदम उठाए गए. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर हर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. पाइपलाइन बिछाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है.

पहली बार लगी प्रशासन की चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने ग्रामीणों से की अपील

राज्य सरकार ने सुशासन और विकास की जो परिकल्पना है, उसकी झलक अब ताड़मेटला जैसे दूरस्थ गांवों में भी दिखाई देने लगी है. कलेक्टर अमित कुमार ने भावुक शब्दों में ग्रामीणों से कहा कि अब उनके गांव का भविष्य उनके अपने हाथों में है. उन्होंने लोगों से अपील की कि निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करें, प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहेगा.

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता खरीदी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई इस दौरे ने ताड़मेटला के ग्रामीणों में एक नया विश्वास जगाया है कि अब प्रशासन उनके द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.



76 जवानों की हुई थी शहादत

ताड़मेटला का नाम सुनते ही आज भी वर्ष 2010 की वह भयावह घटना याद आती है, जब नक्सलियों से लड़ते हुए 76 जवान शहीद हुए थे. उस घटना ने इस गांव को एक दर्दनाक पहचान दी थी. लेकिन आज वही ताड़मेटला विकास और विश्वास की नई इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा है. प्रशासन का यह कदम न केवल नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक मजबूत संदेश है, बल्कि ग्रामीणों के मन में विश्वास बहाली की बड़ी पहल भी है.





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