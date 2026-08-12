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रोजगार बनाम सुरक्षा: बाइक पर कांवरियों की सवारी खतरनाक, युवाओं ने कहा- नियम बनाइए, रोजगार मत छीनिए

देवघर में युवा निजी बाइक से श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं. प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है.

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कांवरियों को सवारी कराते बाइक राइडर्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 6:23 PM IST

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देवघर: श्रावणी मेला शुरू होते ही देवघर के स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं. लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ ही छोटे कारोबार से लेकर यातायात के साधनों तक लोगों को अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलता है. इसी उम्मीद के साथ इन दिनों देवघर के कई स्थानीय युवा अपनी निजी बाइक से कांवरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर कमाई करने में जुटे हैं. कांवरिया पथ पर निजी बाइक से श्रद्धालुओं को बैठाकर ले जाने वाले युवाओं को प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.

सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त

इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च है. निजी बाइक से कांवरियों को ले जाने वाले अधिकांश चालकों की कोई सूची या आधिकारिक जानकारी प्रशासन के पास नहीं है. इतना ही नहीं, दूसरे जिलों से भी कई बाइक चालक देवघर पहुंचकर श्रद्धालुओं को ढोने का काम कर रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को यह आशंका रहती है कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में बाइक चालक की पहचान और उसके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो सकता है.

बाइक चालक, वकील, रिटायर्ड बुजुर्ग और डीटीओ के बयान (Etv Bharat)

युवाओं ने कहा कमाई का यह मौका ना छीना जाए

दूसरी ओर, निजी बाइक से कांवरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले स्थानीय युवाओं का कहना है कि सावन का महीना उनके लिए कमाई का खास मौका होता है. साल में इसी दौरान देवघर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है. युवाओं का कहना है कि यदि वे अपनी निजी बाइक से थके-हारे कांवरियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है.

बुद्धिजीवी वर्ग ने दिया बीच का रास्ता

इस पूरे मामले को लेकर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि प्रशासन और स्थानीय युवाओं, दोनों के तर्क में दम है. श्रावणी मेला निश्चित रूप से देवघर के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम है. ऐसे में यदि स्थानीय युवा नियमों के तहत श्रद्धालुओं की मदद करते हुए कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो उन्हें पूरी तरह रोकना उचित नहीं होगा.

देवघर के अधिवक्ता नित्यानंद मिर्धा का कहना है कि नियम के लिहाज से निजी बाइक से श्रद्धालुओं को ढोना उचित नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थानीय युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलना चाहिए.

रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने बताई सुरक्षा की चिंता

वहीं रिटायर्ड पुलिसकर्मी जनार्दन प्रसाद का कहना है कि उन्होंने पुलिस विभाग में सेवा दी है और पुलिस की पहली जिम्मेदारी आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है. उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में युवा श्रद्धालुओं को अपनी निजी बाइक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था में सुरक्षा का जोखिम भी है. कई बार कुछ असामाजिक तत्व श्रद्धालुओं को सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ परेशानी या जबरदस्ती करते हैं. उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो और स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार का अवसर भी पूरी तरह खत्म न हो.

डीटीओ ने कहा- सुरक्षा से समझौता नहीं

पूरे मामले पर जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा कि कांवरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है. इसी वजह से ऐसे निजी बाइक चालकों पर रोक लगाई जा रही है, जिनके बारे में प्रशासन के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से टोटो और ऑटो को अनुमति दी गई है, यदि कोई व्यक्ति निजी बाइक से कांवरियों को ढोने का काम करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

रोजगार बनाम सुरक्षा, आखिर रास्ता क्या

फिलहाल मामला रोजगार और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बीच उलझा हुआ है. एक ओर स्थानीय युवा श्रावणी मेले को अतिरिक्त कमाई के अवसर के रूप में देख रहे हैं, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन बिना सत्यापन वाले निजी बाइक चालकों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है.

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