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खैरागढ़ में पटवारी हड़ताल पर प्रशासनिक कार्रवाई, निलंबन के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध

खैरागढ़ में पटवारी हड़ताल पर प्रशासनिक कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़ : अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारियों और शासन-प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है .प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने धरना स्थल रावण भांठा, इतवारी बाजार में निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध जताया. साथ ही अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया.

तीन तहसीलों से एक-एक पटवारी निलंबित

पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने के बाद शासन-प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में सख्त रुख अपनाया है. हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ निलंबन और कारण बताओ नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है.इसी क्रम में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की तीन तहसीलों में एक-एक पटवारी को निलंबित किया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से पटवारियों में नाराजगी बढ़ गई है.विरोध स्वरूप उन्होंने धरना स्थल पर निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया.