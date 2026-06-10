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वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरने का मामला, बंदरों पर क्यों मढ़ा जा रहा दोष, क्या है वजह, जानिए

वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )