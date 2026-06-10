वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरने का मामला, बंदरों पर क्यों मढ़ा जा रहा दोष, क्या है वजह, जानिए
कल शाम हुई घटना से कई लोग हुए थे घायल, जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही मानी जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 2:10 PM IST
मथुरा: वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास गेट नंबर-5 पर बड़ा हादसा हुआ. मकान का छज्जा गिरने से 9 श्रद्धालु घायल हो गए. इसमें दो की हालत गंभीर है. घटना मंगलवार शाम की है. स्थानीय लोग इसे जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही मान रहे हैं.
बंदरों को माना जा रहा दोषी: ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम बंदरों को दोषी मान रहा है. हालांकि सवाल खड़ा होता है की मथुरा-वृंदावन में बंदरों की समस्या ज्यादा है, तो उसको पकड़ने के लिए अभियान क्यों नहीं चलाया जाता. दो-चार दिन अभियान चलाने के बाद बंद कर दिया जाता है. नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर मंदिरों के आसपास जर्जर मकानों की सूची चिन्हित क्यों नहीं किया.
हादसे में 9 घायल: हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बांके बिहारी मंदिर दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु छज्जा गिरने के कारण चोटिल हुए हैं. इनमें लक्ष्मी नारायण उम्र 35 वर्ष निवासी अलीगढ़, रुद्रांश 5 वर्ष, विजय कुमार 35 वर्षीय, उर्मिला देवी 70 वर्षीय, गोविंद नारायण 75 वर्षीय पति-पत्नी है. चंचल 26 वर्षीय, जानकी देवी 50 वर्षीय और मेघा सैनी घायल हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कमेटी सदस्य दिनेश शर्मा ने बताया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मंदिर का विकास नहीं होने देना चाहते हैं. परंपराओं की दुहाई देते हैं. ऐसी कौन सी परंपरा है जो इन लोगों ने नहीं तोड़ी है. अगर मंदिर का समय सुबह दो घंटे अतिरिक्त बढ़ जाएगा तो श्रद्धालु बड़े ही आसानी से दर्शन कर सकेंगे. मंदिर 8:00 बजे खुलेगा तो मंदिर के आसपास कुंज गलियों में भीड़ इकट्ठी स्वभाविक हो जाती है.
मंदिर खुलने का समय सुबह 6:00 बजे का होना चाहिए. भगवान का स्वरूप मंदिरों में बाल स्वरूप है. सुबह जल्दी दर्शन खोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए. मंदिर में दर्शन करने का समय बढ़ाना चाहिए. सुबह के समय 2 घंटे अतिरिक्त और बढ़ जाए तो श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे. सुबह मंदिर देर से खुलेंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है. प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.
कमेटी सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि कल शाम को जो घटना हुई बहुत ही दुखद हुई है. मंदिर के आसपास कुंज गलियों में हजारों की संख्या में भीड़ मंदिर के लिए आवाजाही करती है. भगवान की कृपा रही नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. मंदिर का विकास होना चाहिए. यहां नए निर्माण के अलावा कोई चारा नहीं है. आज यहां गिरा है. कल कहीं भी गिर सकता है.
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