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देवघर में पाइपलाइन गैस का इंतजार कब होगा खत्म! बिछी पाइपलाइन, लेकिन कई घरों में अब भी ‘नो सप्लाई’

देवघर में पाइपलाइन गैस का इंतजार खत्म ( Etv Bharat )

देवघर: देशभर में जारी गैस संकट के बीच झारखंड का देवघर भी इससे अछूता नहीं है. महंगे एलपीजी सिलेंडर से राहत दिलाने के लिए अब प्रशासन पाइपलाइन गैस (PNG) व्यवस्था को तेजी से विस्तार देने में जुट गया है. जिला प्रशासन, गैस कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि जल्द से जल्द घर-घर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

देवघर में फिलहाल सैकड़ों घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. बड़ी संख्या में ऐसे घर हैं जहां पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अब तक गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है.

पीएनजी उपभोक्ता, मेयर और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के बयान (Etv Bharat)

जब पाइपलाइन है, तो गैस क्यों नहीं?

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अभी करीब 512 घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंच रही है, जबकि लगभग दो हजार घरों तक पाइपलाइन नेटवर्क तैयार हो चुका है. लेकिन कई उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन नहीं लेने की वजह से सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है.

जिला प्रशासन अब इस समस्या के समाधान के लिए एक्शन मोड में है. जल्द ही शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोगों को ऑन-द-स्पॉट नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे. इसका उद्देश्य है कि जिन घरों तक पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां बिना देरी के गैस आपूर्ति शुरू की जा सके.

पाइपलाइन गैस राहत का विकल्प