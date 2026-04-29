ETV Bharat / state

पलामू में अधिकारी और आम लोगों की दूरी खत्म करने की पहल, जनता दरबार से लेकर थाना दिवस का बदल रहा स्वरूप

पलामूः जिले में अधिकारी एवं आम लोगों की दूरी को खत्म करने के लिए पहल की जा रही है. पलामू में पदभार ग्रहण करने के बाद डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर कई बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं. इसी कड़ी में जनता दरबार और थाना दिवस के स्वरूप को भी बदला जा रहा है.

जनता दरबार का स्वरूप बदला

जनता दरबार का नाम बदलकर जन शिकायत समाधान दिवस कर दिया गया है. वहीं पलामू के सभी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से थाना दिवस को एक्टिव करने का निर्णय लिया गया है. थाना दिवस में भी प्रशासनिक विंग के सभी लोगों को मौजूद रहने को कहा जा रहा है. 29 अप्रैल से ही पलामू में जनता दरबार का स्वरूप बदलकर जन शिकायत समाधान दिवस हो गया है.

जानकारी देते डीसी और एसपी (Bharat)

लोगों की समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट करने की कोशिश

दरअसल जनता दरबार में पहले डीसी बैठते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे. बाद में कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को पत्र लिखा जाता था. जन शिकायत समाधान दिवस में प्रशासनिक तंत्र के सभी लोग मौजूद रहते हैं और ऑन स्पॉट आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है. यह प्रक्रिया उस वक्त तक जारी रहती है जब तक अंतिम व्यक्ति अपनी शिकायत सुना नहीं देता है.