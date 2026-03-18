ETV Bharat / state

नूंह में खनन वाहनों की मनमानी पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई, नंबर प्लेट छुपाने वाले डंपरों पर कसा जाएगा कड़ा शिकंजा

नूंह में सड़कों पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. नंबर प्लेट छुपाने वाले डंपरों पर नजर है.

ACTION ON MINING VEHICLES IN NUH
नूंह में खनन वाहनों की मनमानी पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित एक अहम बैठक में खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों द्वारा यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला जोर-शोर से उठा. एसडीएम लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता वाली इस बैठक में विशेष चर्चा उन डंपरों और ट्रकों पर हुई जो नंबर प्लेट पर ग्रीस, मिट्टी या कपड़ा लगाकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं. प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐलान किया है कि अब इन वाहनों पर निगरानी और कार्रवाई को और तेज किया जाएगा.

नंबर प्लेट छुपाना सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा: एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि "क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां काफी हद तक नियंत्रण में हैं, लेकिन नंबर प्लेट छुपाने की यह हरकत सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है. ऐसे वाहन अक्सर तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है. इन वाहनों पर नियंत्रण खोने का डर रहता है, जो सड़क हादसों का प्रमुख कारण बनते हैं. प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है. टोल प्लाजा पर विशेष जांच और निरीक्षण बढ़ाया जाएगा, जहां फास्ट टैग, ओवरलोडिंग और अन्य दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी. बैरिकेडिंग के जरिए ऐसे वाहनों को रोका जाएगा."

नंबर प्लेट छुपाने वाले डंपरों पर कसा जाएगा कड़ा शिकंजा (Etv Bharat)

रात के समय ट्रैफिक पुलिस की निगरानी होगी मजबूत: एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि "पुलिस प्रशासन के पूर्ण सहयोग से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें वाहन जब्त करने से लेकर आपराधिक मामले दर्ज करने तक शामिल होंगे. रात के समय ट्रैफिक पुलिस की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा. एसडीएम ने दिल्ली-मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों का भी जिक्र किया. यहां मुख्य समस्या अवैध पार्किंग की है. एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबों और होटलों के पास चालक वाहन पार्क कर खाना खाने चले जाते हैं, जो रात में दिखाई नहीं देते और गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई. पहले भी ऐसे अवैध ढाबों और पार्किंग पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा. इसके अलावा ओवरलोडिंग की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर राजस्थान- हरियाणा सीमा पर प्रवेश करने वाले वाहनों पर."

'सड़कें सुरक्षित हों, दुर्घटनाएं न्यूनतम हों': एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने विश्वास जताया कि "ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जल्द ही सड़कों पर साफ बदलाव दिखाई देगा. यदि सभी पक्ष गंभीरता से काम करें तो सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है और अवैध खनन को भी पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है. प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि सड़कें सुरक्षित हों, दुर्घटनाएं न्यूनतम हों और अवैध गतिविधियां जड़ से खत्म हों. एसडीएम ने माना कि अभी भी 50 प्रतिशत वाहनों पर ही असर हो पाया है. नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई नहीं देने के चलते चालान एवं अन्य कार्रवाई में भी बड़ी दिक्कत आती है. ऐसे वाहनों के खिलाफ जल्द ही सख्ती देखने को मिलेगी. सड़क हादसों में कमी लाना उनका असल मकसद है."

ये भी पढ़ें-नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक फटी कार की टायर, हादसे में महिला और बच्चे की मौत

TAGGED:

एसडीएम लक्ष्मी नारायण
नूंह में खनन वाहनों की मनमानी
यातायात नियमों पर सख्ती
STRICT ENFORCEMENT OF TRAFFIC RULES
ACTION ON MINING VEHICLES IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.