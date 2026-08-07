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गाजियाबाद में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान, 6 लाख तिरंगे झंडे वितरित करेगा प्रशासन

गाजियाबाद में 9 से 17 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान' को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

DM Meeting with other department officials
जिलाधिकारी की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 5:27 PM IST

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नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्‍य में गाजियाबाद में 9 से 17 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान' को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. अभियान को जन-जन का उत्सव बनाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान प्रत्येक घर, सरकारी कार्यालय, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक भवन पर राष्ट्रीय ध्वज गरिमा और सम्मान के साथ फहराया जाए. जिलाधिकारी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विविध सांस्कृतिक और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जिले की ग्राम पंचायत, नगर निकायों, विकास खंड और तहसीलों में तिरंगा यात्राएं, देशभक्ति कंसर्ट, रंगोली प्रतियोगिताएं , राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन और स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आयोजनों में युवाओं विद्यार्थियों स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी (ETV Bharat)

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी शासकीय कार्यालय, ग्राम पंचायत भवनों, विकासखंड कार्यालय, तहसीलों और अन्य सार्वजनिक परिसरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और सजावट भी कराई जाए. इससे पूरी जिले में स्वतंत्रता दिवस का सभी माहौल स्पष्ट दिखाई दे. अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 6 लाख से अधिक तिरंगे झंडे का वितरण किया जाएगा. 13 अगस्त को तिरंगा कॉन्क्लेव का जिला प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाएगा. 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा है. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्‍य में सभी कार्यक्रमों को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा.

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