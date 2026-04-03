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रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 254 दुकानदारों को अल्टीमेटम

रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त है. 254 दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया है.

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दुकानदारों को निर्देश देते एसडीएम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 2:57 PM IST

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रामगढ़: जिले में अवस्थित देश का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है. डीसी फैज अक अहमद मुमताज के निर्देशानुसार गुरुवार शाम अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया.

मंदिर क्षेत्र के 254 दुकानों को चिन्हित किया है प्रशासन

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने इससे पहले 25 मार्च 2026 को कुल 254 दुकानदारों को चिन्हित किया था. जिसके बाद उन सभी दुकानदारों को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने और अपनी दुकानें खाली करने का स्पष्ट नोटिस जारी किया था. प्रशासन का उद्देश्य मंदिर परिसर को व्यवस्थित, स्वच्छ और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाना है.

District Administrations Ultimatum
स्थानीय दुकानदारों और जिम्मेदारों के साथ बैठक करते एसडीएम (ईटीवी भारत)

प्रशासन ने लोगों से की सहयोग की अपील

इसी कड़ी में गुरुवार देर शाम एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा रविंद्र कुमार गुप्ता, जिला खेल पदाधिकारी संजीत कुमार और अंचल अधिकारी चितरपुर दीपक मिंज के साथ पूरे रजरप्पा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद दुकानदारों, रेस्टोरेंट संचालकों और मंदिर के पुजारियों से बातचीत कर उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी और सहयोग की अपील की.

अतिक्रमण हटाने से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा: प्रशासन

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई. जिसमें अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया, समय-सीमा और भविष्य की व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. मामले को लेकर एसडीओ अनुराग तिवारी ने बताया कि अतिक्रमण हटने से न सिर्फ मंदिर परिसर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी.

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