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दो महीने की मासूम ‘निधि’ को चाहिए मां की गोद, 60 दिनों में सामने नहीं आए माता-पिता तो हमेशा के लिए बदल जाएगी बच्ची की जिंदगी

रांची: दुनिया में आंखें खोलने के बाद किसी बच्चे की सबसे पहली पहचान उसकी मां की गोद होती है. वह गोद, जहां भूख लगने पर दूध मिलता है, रोने पर थपकी और डर लगने पर सुकून. पिता की उंगली थामकर चलना सीखने से पहले ही बच्चे का एक रिश्ता अपने परिवार से जुड़ जाता है. लेकिन रांची की महज दो महीने की एक मासूम बच्ची की कहानी कुछ अलग है. उसे न अपनी मां का नाम मालूम है, न पिता की पहचान. उसके पास न कोई पारिवारिक पता है और न ऐसा कोई अपना, जिसे वह अपना कह सके. सरकारी कागजों में उसकी पहचान तलाशने की कोशिश हो रही है और फिलहाल उसे ‘निधि’ नाम दिया गया है.

रांची समाहरणालय स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग और जिला बाल संरक्षण इकाई ने इस बच्ची (निधि) के जैविक माता-पिता की तलाश के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है. प्रशासन की कोशिश है कि यदि बच्ची के माता-पिता या परिवार का कोई सदस्य उसकी तलाश कर रहा हो, तो वह सामने आए. संभव है कि किसी मजबूरी, विपरीत परिस्थिति या ऐसे हालात में बच्ची परिवार से अलग हुई हो, जिनकी जानकारी अभी प्रशासन को नहीं है.

सीडब्ल्यूसी की सदस्य का बयान (Etv Bharat)

फिलहाल बच्ची को बाल कल्याण समिति, रांची के निर्देश पर करुणा एनएमओ शेल्टर होम में सुरक्षित रखा गया है. वहां उसकी देखभाल की जा रही है. लेकिन सरकारी संरक्षण और परिवार के स्नेह के बीच का अंतर कोई कागजी प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकती. बच्ची की जरूरतों का ख्याल रखा जा सकता है, मगर उसके माता-पिता की पहचान का सवाल तब तक बना रहेगा, जब तक परिवार के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती.

‘निधि’ नाम मिला, अपनेपन की पहचान अभी बाकी

प्रशासन ने बच्ची को फिलहाल एक काल्पनिक नाम ‘निधि’ दिया है. यह नाम उसकी स्थायी पहचान नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके जरिए उसे संरक्षण और देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है.

निधि की कहानी में सबसे भावुक पहलू यही है कि उसकी पहचान के लिए दूसरे लोगों को दस्तावेज तलाशने पड़ रहे हैं. सामान्य तौर पर बच्चे का नाम, माता-पिता का परिचय और घर का पता परिवार के साथ जुड़ा होता है. यहां इन बुनियादी जानकारियों की जगह एक सार्वजनिक अपील ने ले ली है. सवाल कई हैं कौन हैं उसके माता-पिता? क्या वे जानते हैं कि उनकी बच्ची सुरक्षित है? क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है, जिसके पास उसके जन्म या परिवार से जुड़ी जानकारी हो? इन सवालों के जवाब फिलहाल सामने नहीं आए हैं. प्रशासन की अपील इसी उम्मीद पर टिकी है कि किसी के पास मौजूद एक छोटी-सी जानकारी भी बच्ची के परिवार तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है.

अगले 60 दिन बेहद अहम, फिर शुरू होगी कानूनी प्रक्रिया

जिला बाल संरक्षण इकाई और सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने नियमानुसार स्थानीय और राज्य स्तर पर सूचना जारी कर बच्ची के माता-पिता या वैध कानूनी अभिभावक से सामने आने की अपील की है. सीडब्ल्यूसी की सदस्य अंसुमाला के अनुसार, सूचना जारी होने के बाद 60 दिनों यानी दो महीने के भीतर यदि बच्ची के जैविक माता-पिता या कोई वैध कानूनी अभिभावक सामने नहीं आता है, तो दत्तक ग्रहण संबंधी निर्धारित नियमों के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद बच्ची को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध घोषित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.

हालांकि, यह प्रक्रिया अपने आप पूरी नहीं हो जाती. इसके लिए निर्धारित जांच, आवश्यक औपचारिकताएं और सक्षम प्राधिकार की प्रक्रिया का पालन जरूरी है. इसके बाद ही बच्ची को ऐसे परिवार तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा, जो उसे अपनेपन, सुरक्षा और स्नेह के साथ जीवन दे सके.

मतलब साफ है कि आने वाले दो महीने बच्ची की जिंदगी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं. इस दौरान परिवार से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी मिलती है, तो उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. यदि कोई सामने नहीं आता, तो उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानून के मुताबिक अगला कदम उठाया जाएगा.

फिलहाल ‘निधि’ एक नाम है, एक मासूम जिंदगी है और उसके परिवार की तलाश में जारी एक सार्वजनिक अपील है. उसकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, यह आने वाले दिनों में सामने आने वाली जानकारी और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी.