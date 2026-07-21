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हल्द्वानी में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

हल्द्वानी में प्रशासन ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की.

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प्रशासन ने अतिक्रमण पर की कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 7:04 AM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाया. ऊंचा पुल क्षेत्र में नालियों पर हुए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया और नालियों की सफाई शुरू कराई गई. प्रशासन का कहना है कि जहां भी जल निकासी में अतिक्रमण बाधा बनेगा, वहां सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. कहा कि अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी समय-समय पर कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी में बारिश के साथ ही कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आने लगी है. जिला प्रशासन के निरीक्षण में यह पाया गया कि कई स्थानों पर लोगों ने नालियों और जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे बारिश का पानी आसानी से नहीं निकल पा रहा और सड़कें व रिहायशी इलाके जलमग्न हो रहे हैं. इसी समस्या के समाधान के लिए सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ऊंचा पुल क्षेत्र में अभियान चलाया.

अभियान के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से नालियों पर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया गया. इसके साथ ही नालियों की सफाई और आवश्यक स्थानों पर दोबारा नाली निर्माण का कार्य भी शुरू कराया गया, ताकि बरसात के दौरान पानी की निकासी सुचारु रूप से हो सके. कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे नालियों या जल निकासी मार्गों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें.

अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक नालियों पर कब्जा करने से न केवल जलभराव बढ़ता है, बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जलभराव की शिकायतें मिल रही हैं, वहां लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. यदि कहीं भी नालियों पर अतिक्रमण पाया गया तो उसे तत्काल हटाया जाएगा. वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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