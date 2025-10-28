काम नहीं आई नेतागिरी और दादागिरी, प्रशासन ने खदान और क्रशर किया सील! जानें, पूरा मामला
पाकुड़ में फायरिंग की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.
Published : October 28, 2025 at 9:16 PM IST
पाकुड़: अपने रसूख का डर दिखाकर खनन पट्टा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को धमकाने-मारपीट और फाइरिंग कर दहशत फैलाना पत्थर व्यवसायी अजहर इस्लाम को महंगा पड़ गया. जिला प्रशासन के निर्देश पर अजहर और उसके छोटे भाई मजहर के हिरणपुर प्रखंड के बेलपहाड़ी और जियाजोड़ी स्थित क्रशर यूनिट और पत्थर खदान को सील कर दिया गया है.
अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी के नेतृत्व में खनन एवं प्रदूषण पर्षद के अधिकारी, हिरणपुर, अंचलाधिकारी दलबल जियाजोड़ी और बेलपहाड़ी पहुंचे. यहां स्थित अजहर इस्लाम के क्रशर यूनिट व पत्थर खदान को सील कर दिया गया.
एसडीओ साइमन मरांडी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कार्रवाई शुरू की गयी है. उन्होंने बताया कि दोनों पत्थर व्यवसायियों द्वारा खनन एवं क्रशर क्षेत्र में तय मानको के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा था. इसके साथ ही विस्फोटकों के उपयोग से पत्थर के टुकड़े आमजनों के घर पर गिरा पाया गया. लोगों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर ही क्रशर एवं खदान को सील करने की बात एसडीओ द्वारा कही गयी है.
बता दे कि बीते 25 अक्टूबर को पत्थर व्यवसायी अजहर इस्लाम के पत्थर खदान में हुए भारी विस्फोट से बेलपहाड़ी मौजा के कई ग्रामीणों के छत, मकान के दिवार क्षतिग्रस्त हो गये थे. जिसके बाद ग्रामीणों ने उत्खनन एवं पत्थरों का प्रेेषण बंद करा दिया था. ग्रामीणों की मांग थी कि जबतक पत्थर व्यवसायी अजहर ग्रामीणों के साथ मिल बैठकर क्षतिपूर्ति और मुआवजा का फैसला नहीं करता पत्थर खदान और क्रशर में उत्खनन एवं प्रेषण बंद रहेगा. लेकिन 26 अक्टूबर को अजहर ने उत्खनन और क्रशर दोबारा चालू कर दिया.
जब ग्रामीण विरोध जताने बेलपहाड़ी मौजा स्थित क्रशर यूनिट पर पहुंचे तो दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. इस बीच देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव और मारपीट शुरू हो गयी. मारपीट और पथराव के दौरान ही अजहर के निजी सुरक्षा गार्डो द्वारा फाइरिंग कर दी गयी. इस मामले ने तूल पकड़ा और दोनों पक्षों द्वारा थाना में एफआइआर दर्ज करायी गयी.
अजहर इस्लाम एनडीए समर्थक आजसू का बीते विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी था. मामला आगे तूल नहीं पकड़े इसके लिए मंगलवार को अजहर इस्लाम और उनके भाई के क्रशर यूनिट को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गया.
