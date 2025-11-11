ETV Bharat / state

फारबिसगंज में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर निराधार, प्रशासन ने दी सफाई

फारबिसगंज में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प को प्रशासन ने निराधार बताया है.

कहासुनी के दौरान जमा भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
अररिया: बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के दौरान फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के कॉलेज चौक के समीप भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कथित विवाद की खबरें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं. जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के निकट किसी प्रकार की झड़प नहीं हुई.

जिला प्रशासन के अनुसार, फारबिसगंज कॉलेज स्थित बूथ संख्या 198 के समीप एक पक्ष की गाड़ी पर पार्टी का झंडा और दूसरे पक्ष की गाड़ी पर पार्टी का स्टीकर लगा पाया गया. प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है और संबंधित पक्षों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने जोर देकर कहा कि झड़प की कोई घटना नहीं हुई और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में जारी है.

दो गुटों के बीच हुई कहासुनी (ETV Bharat)

आम मतदाताओं से अपील अफवाहों पर ना दें ध्यान: जिला प्रशासन ने आम मतदाताओं से अपील की है कि निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें. उन्होंने किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देंने की भी अपील की है.

क्या थी अफवाह: इससे पहले ऐसी अफवाह उड़ी कि फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई. कहा जा रहा था कि फारबिसगंज कॉलेज चौक के पास दोनों दलों के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते-ही-देखते भिड़ंत में बदल गई. विवाद की मुख्य वजह दोनों पक्षों की गाड़ियों पर लगे पार्टी झंडे और स्टीकर को बताया जा रहा था. भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी पर लगे झंडे पर आपत्ति जताई, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर लगे झंडे को लेकर विरोध दर्ज किया.

फारबिसगंज सीट पर मुकाबला: फारबिसगंज विधानसभा सीट पर मुख्य टक्कर एनडीए की ओर से भाजपा के विद्या सागर केशरी और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मनोज विश्वास के बीच मानी जा रही है. यह सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने पिछले चुनाव में इसे जीतकर सियासी समीकरण बदल दिए थे. इस बार दोनों गठबंधनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है.

