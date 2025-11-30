विकासनगर में अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी, हरबर्टपुर से कालसी तक हटेगा कब्जा
हरबर्टपुर-विकासनगर-हरिपुर नेशनल हाईवे से हटेगा अतिक्रमण, पहले दिन जेसीबी मशीन से ध्वस्त किए गए अवैध कब्जे, हरबर्टपुर चौक पर ठेली हटाने को लेकर हुई नोकझोंक
विकासनगर: हरबर्टपुर-विकासनगर-हरिपुर नेशनल हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. हालांकि, ज्यादा लोग खुद ही अतिक्रमण को हटा रहे हैं, लेकिन जो खुद से नहीं हटा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. जहां जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है. इसी कड़ी में कई जगहों पर अवैध कब्जे को हटाया गया.
हरबर्टपुर से कालसी तक सड़क से हटाया जाएगा अतिक्रमण: उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर हरबर्टपुर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. शनिवार यानी 29 नवंबर को व्यापार मंडल हरबर्टपुर और विकासनगर के पदाधिकारियों, एनएच एवं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बीच बैठक हुई थी. जिसमें व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने सहमति बनाई गई थी कि फुटपाथ समेत अन्य जगह से अतिक्रमण को खुद ही हटाएगें.
जब टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, तब सामान समेटते दिखे दुकानदार: रविवार यानी 30 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की टीम एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए हाईवे पर उतरी. तभी कुछ दुकानदारों ने फुटपाथ और दुकानों के आगे लगे टीन शेड हटाना शुरू किए. जबकि, रविवार दोपहर तक हरबर्टपुर के दुकानदारों की ओर से खुद ही अतिक्रमण हटाने को लेकर सहमति बनी थी. ऐसे में टीम ने दोपहर 2 बजे बाद फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की.
हरबर्टपुर चौक पर ठेली हटाने को लेकर नोकझोंक: इस दौरान हरबर्टपुर चौक पर एक छोले भटूरे की ठेली हटाने को लेकर नोकझोंक भी देखने को मिली. इसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई रूक गई. शाम तक एनएच के अधिकारियों ने एक स्थान पर फुटपाथ पर बनाया गया पक्का सलैब तोड़ कर उसे हटाया. अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई हरबर्टपुर से लेकर करीब 16 किलोमीटर लंबे हरिपुर-कालसी तक चलेगी. जिसमें हाईवे के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
"सभी दुकानदारों को हरबर्टपुर और विकासनगर में फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर शनिवार को व्यापार मंडलों के अध्यक्षों ने खुद अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई थी. जिसमें रविवार दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था. कुछ दुकानदार खुद ही हटा रहे हैं. जो लोग नहीं हटा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी."- सुरेश तोमर, अधिशासी अभियंता, एनएच
