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हजारीबाग के ओकनी तालाब में जलीय जीवों की मौत पर प्रशासन गंभीर, जांच के लिए पहुंची टीम

हजारीबाग के ओकनी तालाब का निरीक्षण करते पदाधिकारी और मेयर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: जलस्रोतों की रक्षा करने को लेकर पूरे देश भर में इन दिनों मुहिम चलाई जा रही है. हजारीबाग की स्थिति बेहद चिंताजनक है. जिले के कई जल स्रोत अतिक्रमण के दायरे में आ चुके हैं. वहीं शहर का एकमात्र ओकनी तालाब का पानी प्रदूषित हो गया है. तालाब के जलीय जीव मर रहे हैं. जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन, प्रदूषण बोर्ड और नगर निगम की टीम ने तालाब का निरीक्षण किया और जल प्रदूषण की वजह की जानकारी जुटाई.

हजारीबाग का प्रसिद्ध ओकनी तालाब लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है. वर्तमान में तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. तालाब का जल प्रदूषित होने के कारण जलीय जीव मर रहे हैं. आसपास के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी थी. जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने ओकनी तालाब का निरीक्षण किया. टीम में प्रदूषण बोर्ड, जिला प्रशासन और नगर निगम के पदाधिकारी शामिल थे.

मेयर अरविंद कुमार, सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार और सहायक वैज्ञानिक चंदन कुमार यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच और पूछताछ में मिली कई अहम जानकारी

स्थानीय लोगों ने बताया कि बदबू के कारण अब तालाब के आसपास रहना मुश्किल हो रहा है. कई लोग तालाब के पास कूड़ा फेंक रहे हैं तो दूसरी ओर कई लोग अपना मवेशी भी तालाब के आसपास बांध दिए हैं और अवशिष्ट तालाब में डाला जा रहा है. जिससे तालाब प्रदूषित हो रहा है. साथ ही स्थानीय लोग तालाब में पानी फल (सिंघाड़ा) का खेती कर रहे हैं. इस दौरान तालाब में केमिकल और अन्य चीजें डाल रहे हैं. जिससे तालाब का जल प्रदूषित हो गया है और मछलियां, कछुए और अन्य जलीय जीवों की मौत हो रही है.

प्रदूषण विभाग करेगा जांच

वहीं जांच करने पहुंचे प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि जलीय जीवों की मौत कैसे हो रही है इसको लेकर जांच की जाएगी. जांच के बाद उसकी रिपोर्ट नगर निगम और जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी.