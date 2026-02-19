ETV Bharat / state

कानपुर में अंग्रेजों की जमीन पर प्रशासन का कब्जा, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की जमीन पर खत्म हो गई थी लीज

कानपुर : जिला प्रशासन ने एक बार फिर नजूल भूमि को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. प्रमुख शहरी क्षेत्रों में स्थित लगभग 11.26 हेक्टेयर बहुमूल्य नजूल भूमि पर प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए फिर से कब्जा ले लिया. यह भूमि ऐतिहासिक ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (बीआईसी) की मिल परिसंपत्तियों से संबंधित है, और सिविल लाइंस, कोपरगंज व चुन्नीगंज क्षेत्र में स्थित 11 भूखंडों में फैली हुई है.

इस भूमि का प्रयोग विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में किया जाएगा. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर अनुभव सिंह व तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व एवं नजूल विभाग की संयुक्त टीम ने ब्लॉक संख्या 9, 11, 13 एवं 82-85 में स्थित इन भूखंडों पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. प्रत्येक भूखंड पर सरकारी संपत्ति/नजूल भूमि होने का सूचनापट्ट स्थापित किया गया और विधिवत कब्जा हस्तगत कर लिया गया.

11 संपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त: डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया इन 11 संपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी थी. इनमें न तो लिक्विडेटर नियुक्त था, न फ्री-होल्ड कराने हेतु कोई धनराशि जमा की गई थी और न ही पट्टावधि विस्तार के लिए कोई वैध आवेदन नजूल अनुभाग में उपलब्ध था. लीज रेंट भी जमा नहीं किए गए थे तथा मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई गईं, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत हैं.