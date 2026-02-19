ETV Bharat / state

कानपुर में अंग्रेजों की जमीन पर प्रशासन का कब्जा, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की जमीन पर खत्म हो गई थी लीज

भूमि बीआईसी की मिल परिसंपत्तियों से संबंधित है, और सिविल लाइंस, कोपरगंज व चुन्नीगंज क्षेत्र में स्थित 11 भूखंडों में फैली हुई है.

जिला प्रशासन ने नजूल की भूमि पर किया कब्जा.
जिला प्रशासन ने नजूल की भूमि पर किया कब्जा. (Photo Credit; District Administration Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : जिला प्रशासन ने एक बार फिर नजूल भूमि को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. प्रमुख शहरी क्षेत्रों में स्थित लगभग 11.26 हेक्टेयर बहुमूल्य नजूल भूमि पर प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए फिर से कब्जा ले लिया. यह भूमि ऐतिहासिक ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (बीआईसी) की मिल परिसंपत्तियों से संबंधित है, और सिविल लाइंस, कोपरगंज व चुन्नीगंज क्षेत्र में स्थित 11 भूखंडों में फैली हुई है.

इस भूमि का प्रयोग विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में किया जाएगा. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर अनुभव सिंह व तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व एवं नजूल विभाग की संयुक्त टीम ने ब्लॉक संख्या 9, 11, 13 एवं 82-85 में स्थित इन भूखंडों पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. प्रत्येक भूखंड पर सरकारी संपत्ति/नजूल भूमि होने का सूचनापट्ट स्थापित किया गया और विधिवत कब्जा हस्तगत कर लिया गया.

11 संपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त: डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया इन 11 संपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी थी. इनमें न तो लिक्विडेटर नियुक्त था, न फ्री-होल्ड कराने हेतु कोई धनराशि जमा की गई थी और न ही पट्टावधि विस्तार के लिए कोई वैध आवेदन नजूल अनुभाग में उपलब्ध था. लीज रेंट भी जमा नहीं किए गए थे तथा मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई गईं, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत हैं.

वहीं, शासन के 16 जनवरी 2026 के निर्देशों के अनुपालन में इन सभी भूखंडों पर पुनर्प्रवेश करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से अनावंटित सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया है. अब इन भूखंडों का प्रबंधन पूर्णतः शासकीय नियंत्रण में रहेगा और अभिलेखीय प्रविष्टियों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

लंबे समय से बीआईसी की परिसंपत्तियों का वैधानिक परीक्षण जारी था: जिला प्रशासन के आला अफसरों ने बताया, शहर में ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की मिल परिसंपत्तियों से जुड़ी यह भूमि लंबे समय से वैधानिक परीक्षण के दायरे में थी. नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार शाश्वत पट्टा प्रतिबंधित है तथा निर्धारित सीमा से अधिक अवधि का नवीनीकरण संभव नहीं है.

यह भी पढ़ें : मेरी शादी करवाओ... मिर्जापुर में जिद पर अड़ा युवक टॉवर पर चढ़ा, बोला- घर में मेरी इज्जत नहीं है

TAGGED:

BIC COMPOUND LAND IN KANPUR
KANPUR NEWS
BRITISH INDIA CORPORATION IN KANPUR
कानपुर अंग्रेजों की जमीन पर कब्जा
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.