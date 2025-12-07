ETV Bharat / state

रामनगर पूछड़ी में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात

रामनगर के पूछड़ी में अतिक्रमण हटाती प्रशासन की टीम ( Photo- ETV Bharat )