खबर का असर! दक्षिणपुरी में खुले गड्ढों को लेकर नींद से जागा प्रशासन, मौके पर लगाई गई फेंसिंग

नई दिल्ली: दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ. हाल ही में दक्षिणपुरी इलाके में गहरे गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड नहीं होने के मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर पर जमीन पर दिख रहा है. दरअसल, दक्षिण दिल्ली की देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी इलाके से जो लापरवाही की तस्वीर सामने आई थी, जिसपर प्रशासन अब नींद से जागा है.

यहां पीडब्ल्यूडी की तरफ से ड्रेनेज निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन गड्ढों के पास न कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही कोई बैरिकेडिंग की गई थी. स्थानीय लोगों ने दावा भी किया था कि लोग-बाग आए दिन इसमें गिरकर चोटिल हो रहे थे. अंधेरा होने की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया था. यह स्थिति एक-दो दिन नहीं, बल्कि एक महीने से बनी हुई थी. हालांकि इसे लेकर ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर मजबूत फेंसिंग लगा दी है. गड्ढों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, जिससे अब राहगीर दूर से ही सतर्क हो जा रहे हैं.

दक्षिणपुरी में खुले गड्ढों के किनारे लगाई गई फेंसिंग (ETV BHARAT)

प्रशासन तक पहुंचाई बात: स्थानीय लोगों ने इसे काफी सराहा. उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या को लेकर आवाज न उठाई गई होती तो स्थिति जस की तस होती. मीडिया ने हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई, जिससे अब बच्चों व बुजुर्गों सुरक्षा को लेकर चिंता कुछ कम हुई है. इससे पहले पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि यदि लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी.