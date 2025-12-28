ETV Bharat / state

शिवपुरी में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, पानी की पनडुब्बियों में लगाई आग

शिवपुरी में खनिज विभाग ने शनिवार को अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की. मामला शिवपुरी की करेरा तहसील के मछावली गांव के पास नदी घाट का है. अवैध उत्खनन कर्ता के खिलाफ प्रशासन ने दबिश देकर एक पनडुब्बी को आग लगाकर नष्ट करने के साथ ही मौके से भारी मात्रा में अवैध रेत भी जब्त किया है.

शिवपुरी: शिवपुरी में अवैध रेत का कारोबार करने वाले रेत माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है. प्रशासन ने अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए शिवपुरी के मछाबली घाट पर चल रही अवैध रेत के उत्खनन की मशीनें जब्त की. साथ ही पानी की पनडुब्बियों में आग लगाते हुए करीब 80 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण जब्त किया है.

खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास ने बताया कि उन्हें मछावली गांव के पास नदी से अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिली थी. सूचना पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची. शासकीय वाहन देखकर 4 से 5 लोग वहां से भाग गए. काफी देर इंतजार के बाद भी जब कोई वापस नहीं आया तो नदी में रेत खनन के लिए इस्तेमाल की जा रही पनडुब्बी को नियमानुसार आग के हवाले कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से लगभग 70 से 80 घन मीटर अवैध रेत जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ मामला कलेक्टर न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटा खनिज विभाग

खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास ने बताया कि आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि यह अवैध रेत खनन झांसी निवासी वीरेंद्र यादव मनोज यादव और करेरा निवासी मनोज जाटव द्वारा कराया जा रहा था. खनिज विभाग तथ्यों की पुष्टि के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ मामला कलेक्टर न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटा है.