शिकायत के बाद जागा प्रशासन, अवैध खनन और भंडारण में अनियमितता मिलने पर की सख्त कार्रवाई

चंपावत में शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने अवैध खनन व अवैध खनन भंडारण पर सख्त कार्रवाई की.

अवैध खनन व अवैध खनन भंडारण पर कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 3, 2026 at 8:20 AM IST

चंपावत: जिला प्रशासन अवैध खनन व अवैध खनन भंडारण पर सख्त हो चला है. टनकपुर एसडीएम आकाश जोशी व जिला खनन अधिकारी चित्रा जोशी ने संयुक्त रूप से टनकपुर के ज्ञानखेड़ा इलाके में अवैध खनन भंडारण पर छापेमारी कार्रवाई कर लाखों का जुर्माना लगाया है. प्रशासन ने अवैध उपखनिज परिवहन व भंडारण पर कार्रवाई करते हुए ₹7.35 लाख का जुर्माना लगाया है. जिसके बाद खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

चंपावत जिले में खनन भंडारण नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन एवं खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. टनकपुर उपजिलाधिकारी आकाश जोशी और जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी ने संयुक्त अभियान में खनन के अवैध भंडारण एवं खनन भंडारण नियमों के उल्लंघन पर करीब ₹7.35 लाख का जुर्माना लगाया. जिला खनन अधिकारी चित्रा जोशी ने जानकारी जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम ज्ञानखेड़ा, तहसील पूर्णागिरि क्षेत्र में स्वीकृत तीन उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया.

उपजिलाधिकारी टनकपुर आकाश जोशी, जिला खनन विभाग सहित ने निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पांच वर्ष की अवधि हेतु शर्तों के अधीन स्वीकृत तीनों उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों पर खनन भंडारण नियम शर्तों के विपरीत न तो चारदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया गया है और ना ही धर्मकांटा स्थापित पाया गया. साथ ही टीम ने कई अनिमितताएं भी पाई.

भंडारण संचालकों को भंडारण स्थलों पर खनिज भण्डारण की ऊंचाई से न्यूनतम 01 मीटर अधिक ऊंचाई की चारदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण, धर्मकांटा स्थापित किए जाने की सूचना फोटोग्राफी समेत 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने को कहा. अन्यथा नियमों के अन्तर्गत आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं प्रशासन एवं खान विभाग की कार्रवाई से खनन कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है. गौरतलब है कि टनकपुर ज्ञानखेड़ा इलाके में खनन भंडारण नियमों के उलंघन समेत आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई.

खनन माफिया पर सख्त एक्शन: उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्र में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. मिट्टी खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वह अपने इस अवैध कारोबार को संचालित करने के लिए राजस्व टीम के साथ अभद्रता करने से भी नहीं चूक रहे हैं. ताजा मामले में सितारगंज के निर्मल नगर इलाके में राजस्व टीम द्वारा खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़े जाने पर खनन माफिया ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता कर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने के मामले में अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. तहसीलदार सितारगंज हिमांशु जोशी द्वारा अज्ञात खनन माफियाओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है.

