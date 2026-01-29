चोपता में पर्यटकों से मनमाना किराया वसूल रहे वाहन चालक, प्रशासन ने सख्ती दिखाते सिखाया सबक

ETV Bharat / state

चोपता में चेकिंग अभियान (फोटो सोर्स- Police)
रुद्रप्रयाग: प्रसिद्ध पर्यटन स्थल 'मिनी स्विट्जरलैंड' चोपता क्षेत्र में टैक्सी संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है. जहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है. ऐसे में लगातार मिल रही शिकायतों को डीएम प्रतीक जैन ने गंभीरता से लिया है. जिस पर एसडीएम और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण कर वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी.

एसडीएम और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण: वहीं, डीएम प्रतीक जैन के निर्देश पर ऊखीमठ एसडीएम अनिल रावत और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह बिष्ट ने स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ चोपता क्षेत्र में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टैक्सी वाहनों की किराया दर सूची, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई.

Chopta Over Charging Fare
वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई (फोटो सोर्स- Police)

निर्धारित किराया दर से ज्यादा वसूली करते पाए गए वाहन चालक: जांच में कुछ टैक्सी संचालकों की ओर से निर्धारित किराया दरों से ज्यादा वसूली किए जाने की पुष्टि होने पर संबंधित चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई. साथ नियमानुसार चालान की कार्रवाई भी की गई. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी टैक्सी संचालक अपने वाहनों में स्वीकृत किराया दर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें.

Chopta Over Charging Fare
वाहन चालकों को सख्त हिदायत (फोटो सोर्स- Police)

प्राइवेट वाहनों की गई जांच: केवल निर्धारित दरों के अनुसार ही किराया वसूलें. पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या अनुचित व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा निरीक्षण के दौरान कुछ प्राइवेट वाहनों की भी जांच की गई. वैध दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट आदि की कमी पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई.

"चोपता एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है. यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा एवं विश्वास बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. भविष्य में ओवरचार्जिंग या यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी."- अनिल रावत, एसडीएम, ऊखीमठ

ज्यादा किराया मांगने पर दर्ज कराएं शिकायत: प्रशासन ने पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि उनसे निर्धारित किराए से ज्यादा धनराशि मांगी जाती है या किसी प्रकार का नियम उल्लंघन दिखाई देता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या परिवहन विभाग को दें. ताकि, समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

