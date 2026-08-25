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ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की बदली तस्वीर

लातेहार के अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास परिसर में सफाई कार्य में जुटे कर्मी. ( फोटो-ईटीवी भारत )