ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की बदली तस्वीर
लातेहार के अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास का डीसी ने निरीक्षण किया.
Published : August 25, 2026 at 5:12 PM IST
लातेहार: ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. 2 दिन पहले ईटीवी भारत में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की बदहाली की खबर प्रकाशित की गई थी. जिस पर लातेहार डीसी संदीप कुमार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए छात्रावास का निरीक्षण किया और आवश्यक सुविधाएं बहाल करने की पहल की है.
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी. छात्रावास के प्रांगण में जलजमाव और चारों ओर झाड़ियां उगने के कारण यहां सांपों का बसेरा हो गया था. छात्रावास का खेल मैदान और ओपन जिम भी जलजमाव और झाड़ियों के कारण खतरनाक हो गया था.
इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की. खबर प्रकाशित होने के बाद लातेहार डीसी संदीप कुमार ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया. डीसी ने मामले में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वहीं नगर पंचायत लातेहार को हॉस्टल के प्रांगण में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाने का भी निर्देश दिया. डीसी के निर्देश के बाद हॉस्टल में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर आरंभ हो गया है. जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए मिट्टी भरने की प्रक्रिया की जा रही है. भवन में जहां पानी का रिसाव हो रहा था उसे भी दुरुस्त करने के लिए भवन निर्माण विभाग के अभियंता सर्वे करने पहुंचे.
डीसी ने भी किया हॉस्टल का निरीक्षण
इधर, डीसी संदीप कुमार ने भी हॉस्टल पहुंचकर यहां की व्यवस्था का जायजा लिया. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए डीसी संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही हॉस्टल की बदहाल स्थिति की जानकारी मिली, वैसे ही तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई. उन्होंने स्वयं हॉस्टल का निरीक्षण किया और समस्याओं से अवगत हुए.
डीसी ने कहा कि हॉस्टल में जो भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान किया जा रहा है. नगर पंचायत के सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर यहां सफाई कार्य कर रहे हैं. हॉस्टल में जहां जलजमाव हो जा रहा है, वहां मिट्टी डालकर जमीन को समतल करने का निर्देश दे दिया गया है. डीसी ने कहा कि हॉस्टल प्रबंधन को भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इसकी सूचना संबंधित विभाग के पदाधिकारी को दें. यदि फिर भी समस्या का समाधान ना हो तो सीधे उन्हें इसकी जानकारी दें.
इधर, हॉस्टल की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव, हॉस्टल की वार्डन और हॉस्टल की छात्राओं ने लातेहार डीसी संदीप कुमार को धन्यवाद दिया है. जिला परिषद सदस्य, वार्डन और छात्राओं ने हॉस्टल की समस्याओं को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने के लिए ईटीवी भारत का भी आभार जताया है.
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