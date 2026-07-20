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देवघर महिला फुटबॉल सेंटर विवाद: डीडीसी ने सुनी पीड़ित खिलाड़ियों की बात

देवघर महिला फुटबॉल सेंटर विवाद पर सीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है.

Administration swings into action over women football center controversy in Deoghar
सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 10:45 PM IST

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देवघर: डे-बोर्डिंग महिला फुटबॉल सेंटर की महिला खिलाड़ियों द्वारा जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार और उनके क्लर्क पर लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में अब जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है.

मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचने और जांच के निर्देश मिलने के बाद सोमवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) पीयूष कुमार सिन्हा ने शिकायतकर्ता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और आरोप विस्तार से सुनी. खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद डीडीसी पीयूष कुमार सिन्हा ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

खिलाड़ियों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को सौंपी जाएगी. उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जाएगी.

बता दें कि डे-बोर्डिंग महिला फुटबॉल सेंटर की खिलाड़ियों ने जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार और उनके क्लर्क पर प्रताड़ित करने तथा सरकारी खेल संसाधनों के उपयोग में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि यदि वे अपनी प्रतिभा निखारने के लिए उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का उपयोग करना चाहती हैं, तो उन्हें संस्थान से निकालने की धमकी दी जाती है.

इन आरोपों को लेकर खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत की थी. शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के निर्देश दिए. जिसके बाद उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने डीडीसी पीयूष कुमार सिन्हा को जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी.

फिलहाल इस मामले की जांच जारी है. आरोपों की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. हालांकि मुख्यमंत्री स्तर तक मामला पहुंचने के बाद यह प्रकरण राज्य के खेल जगत में चर्चा का विषय बन गया है.

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